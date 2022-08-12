2022 Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? Meteor yağmuru Türkiye’den izlenecek mi, nedir?

Gökyüzünü yakından takip edenlerce merak edilen bu görsel doğa olayını gece gözlemleyerek seyretmek mümkün. Halk arasında "yıldız kayması" olarak da tabir edilen perseid meteor yağmuru, ağustos ayı gece saatleri boyunca gökte görsel şölen oluşturacak görüntüler yaratacak. Peki, meteor yağmurları ne zaman, saat kaçta 2022, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar…
METEOR YAĞMURLARI NE ZAMAN?
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları, her yıl 8 kez gerçekleşiyor. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girerek sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 11-12 Ağustos gecesi yaşanacak. 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru, yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı alanlarda daha rahat izlenecek.
Gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
METEOR YAĞMURU NEDİR?
Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir.
Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemlenir.
Her yıl Temmuz sonu - Ağustos başı civarında gözlemlenebilen olay en yoğun 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenir. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.