Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? 2025 Meteor yağmuru gözlem noktaları ve saatleri

NASIL GÖZLEMLENİR?

Karanlık alanlar tercih edilmeli; şehir ışıkları minimum düzeyde olmalı.

Dürbün ya da teleskobun aksine gökyüzünün geniş bir kısmını kapsayan bir görüş hedeflenmeli.

Gözlerin karanlığa alışması için en az 20–30 dakika beklenmeli ve cep telefonu ekranlarından uzak durulmalı.

Meteor yağmurları özellikle gecenin ilerleyen saatleri, hatta sabaha doğru en hareketli dönemlerini yaşar bu nedenle gözlem saati için bu zaman aralığı tercih edilmelidir.