Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? 2025 Meteor yağmuru gözlem noktaları ve saatleri

Temmuz sonundan ağustos ortalarına kadar gökyüzünde gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru 2025 zirve tarihinde izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Yıldız kayması olarak da adlandırılan göktaşı yağmuru kuyruklu yıldızından arınan toz ve küçük parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle ortaya çıkıyor. İşte, 2025 meteor yağmuru tarihi, saati ve gözlem yerleri:
Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Ancak yağmurun gözlemlenebileceği zirve tarihler 12 - 13 Ağustos 2025 olacak.
Türkiye dahil Kuzey Yarımküre'nin pek çok noktasından gözlemlenebilecek perseid meteor yağmuru için özellikle ışık kirliliğinin az olduğu kır ve dağ gibi yerler ideal olacak.
Karanlık alanlar tercih edilmeli; şehir ışıkları minimum düzeyde olmalı.
Dürbün ya da teleskobun aksine gökyüzünün geniş bir kısmını kapsayan bir görüş hedeflenmeli.
Gözlerin karanlığa alışması için en az 20–30 dakika beklenmeli ve cep telefonu ekranlarından uzak durulmalı.
Meteor yağmurları özellikle gecenin ilerleyen saatleri, hatta sabaha doğru en hareketli dönemlerini yaşar bu nedenle gözlem saati için bu zaman aralığı tercih edilmelidir.