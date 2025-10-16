Peruk taktırarak video çektirmişti: Cem Gölbaşı hakkında karar çıktı! İddianameden şok detaylar

İDDİANAMEDEN ŞOK DETAYLAR!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Burhan İvecen'in bir sosyal medya uygulamasında "@Buyukeksi" rumuzlu hesabın sahibi ve tek yöneticisi olduğu, futbol içerikli paylaşımlar yaptığı, yaklaşık 23 bin takipçisinin bulunduğu, Fenerbahçe tribün lideri sanık Cem Gölbaşı ile ilgili sosyal medyada çıkan haberler doğrultusunda mizah amaçlı paylaşımlar yaptığı aktarılmıştı.

İddianamede, olay tarihinde müştekinin eniştesine ait iş yerindeyken sanık Cem Gölbaşı'nın buraya birkaç kişiyle geldiği, telefonunu rızası dışında alarak sosyal medya hesabına girdiği, uygulama üzerindeki gönderileri kimin yaptığını sorduğu, müştekinin de internet ortamındaki görsellerde oynama yaparak paylaştığını söylediği ve özür dilediği belirtilmişti.

Sanıkların müştekiyi iş yerinden rızası dışında çıkararak depo benzeri bir yere götürdükleri ve zorla peruk taktırarak görüntüsünü kaydettikleri anlatılan iddianamede, sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla, "eziyet" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "bilişim sistemine girme" suçundan 1 yıla, "yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık hakkında ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.