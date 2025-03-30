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Giriş Tarihi: 30.3.2025 10:21 Son Güncelleme: 30.3.2025 10:23

Pes dedirten olay! 15 yıl aranan şahıs babasının evinin altındaki gizli tünelde yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2011 Van depremi sırasında cezaevinden firar eden şahıs yakalandı.

NAZLI TİMUR NAZLI TİMUR
Pes dedirten olay! 15 yıl aranan şahıs babasının evinin altındaki gizli tünelde yakalandı

Gürpınar İlçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranan N.O. Akbulut, mahallesi'nde babasına ait evin altına yapılan gizli bir tünelde saklanırken tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda yakalanan şahıs, gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

2011'DEN BU YANA FİRARDAYDI

2011 Van depremi sırasında cezaevinden firar eden N.O. 14 yıl kaçak olarak aranıyordu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama (TCK 188) ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarından, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası bulunuyordu.

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Pes dedirten olay! 15 yıl aranan şahıs babasının evinin altındaki gizli tünelde yakalandı
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