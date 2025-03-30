Pes dedirten olay! 15 yıl aranan şahıs babasının evinin altındaki gizli tünelde yakalandı

Gürpınar İlçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından aranan N.O. Akbulut, mahallesi'nde babasına ait evin altına yapılan gizli bir tünelde saklanırken tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda yakalanan şahıs, gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

2011'DEN BU YANA FİRARDAYDI

2011 Van depremi sırasında cezaevinden firar eden N.O. 14 yıl kaçak olarak aranıyordu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama (TCK 188) ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarından, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası bulunuyordu.