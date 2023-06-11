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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Peş peşe 3 deprem korkuttu

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Peş peşe 3 deprem korkuttu
EGE Denizi'nde, dün sabah 07.42'de, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 7.52 kilometre derinlikte meydana gelen deprem bölgede hafif şekilde hissedilidi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ise saat 07.47'de, 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 4.85 km derinlikte meydana gelen deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Bu iki depremden yaklaşık 3 saat sonra ise bu kez Erzurum'un Aziziye ilçesi 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

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Peş peşe 3 deprem korkuttu
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