2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz nisan ayında bitirmişti. Bu evliliğinden Aslan adında bir oğlu olan Petek Dinçöz, boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Dinçöz, bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyurdu. Bu gelişme sonrası ''Nida Büyükbayraktar kimdir, Mesleği ne?'' gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki, Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler…
Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar, eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile yer almaktadır. Büyükbayraktar, 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışmıştır.
29 Mayıs 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Petek Dinçöz'ün annesi Esra Suay, babası Müjdat Fahri Ezgü'dür. Babasını çocukken kaybeden Dinçöz'ün Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.
İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulu'nda tamamlayan Dinçöz, 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamış ve ardından okulu bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır.
Petek Dinçöz, ilk evliliğini 1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar ile yaptı. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı ve ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.
2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile boşanan Dinçöz, ikinci evliliğini 8 Temmuz 2014 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile yaptı. Bu evliliğinden 2015 yılında İrfan Aslan adında bir çocuk dünyaya getiren Dinçöz, 15 Mart 2022 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile boşanma kararı aldı. Çiftin çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.