Petek Dinçöz’ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

29 Mayıs 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Petek Dinçöz'ün annesi Esra Suay, babası Müjdat Fahri Ezgü'dür. Babasını çocukken kaybeden Dinçöz'ün Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulu'nda tamamlayan Dinçöz, 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamış ve ardından okulu bırakıp mankenlik hayatına atılmıştır.

Petek Dinçöz, ilk evliliğini 1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar ile yaptı. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı ve ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.

2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile boşanan Dinçöz, ikinci evliliğini 8 Temmuz 2014 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile yaptı. Bu evliliğinden 2015 yılında İrfan Aslan adında bir çocuk dünyaya getiren Dinçöz, 15 Mart 2022 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile boşanma kararı aldı. Çiftin çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.