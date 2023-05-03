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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:45 Son Güncelleme: 3.5.2023 10:45

Petekler Nasıl Açılır? Kalorifer Petek Vanası Nasıl Açılır, Sağa Mı, Sola Mı Çevrilir?

Petekler nasıl açılır konusu, özellikle kış aylarının yaygın şekilde araştırılan sorularından biridir. Petek vanaları hangi yöne doğru açılır incelemesi ile vanaları nasıl açacağınızı öğrenebilirsiniz. Petekler hangi yöne açık ya da petek vanası sağa mı açılır sola mı araştırması, bu kapsamda merak ettiklerinize cevap bulmanızı sağlayacaktır. Kalorifer peteği nasıl açılır sorusunu sizler için araştırdık.

Petekler Nasıl Açılır? Kalorifer Petek Vanası Nasıl Açılır, Sağa Mı, Sola Mı Çevrilir?

Petekler nasıl açılır sorusu, kış aylarında verimli ısınma için yapılması gereken bir araştırmadır. Petek vanaları hangi yöne doğru açılır sorusunun cevabı bilinerek kış aylarında doğru bir yöntem belirlenebilir. Petekler hangi yöne açık sorusuna cevap bulmak için vanaların üzerinde yazan talimatları dikkate alabilirsiniz. Petek vanası sağa mı açılır sola mı ve kalorifer peteği nasıl açılır sorularının cevapları yazımızın devamında.

Petekler Nasıl Açılır?

Günümüzde, ev ya da işyerlerinin ısıtması genellikle kalorifer ya da kombi sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Kombi ya da kalorifer kazanından alınan sıcak su, petekleri dolaşarak gerekli ısıtma sağlanır. Peteklerin sağlıklı şekilde ısıtması için de petek vanalarının açık olması gerekir. Petek vanaları vida ya da cıvataların açılıp kapanma sistemine göre çalışır. Yani petek vanaları saat yönüne doğru kapanır, saat yönünden tersine doğru da açılır.

Petek Vanası Sağa Mı Açılır Sola Mı?

Peteklerin vanası sola doğru açılır. Yani peteğin vanasını sola doğru çevirdiğinizde peteğin içinden sıcak su geçecektir. Tersi durumda da sıcak su peteğin içine uğramayacak, vananın giriş kısmında kalacaktır.

Yaşam alanlarının sağlıklı şekilde ısınması için kalorifer peteklerinin açık olması gerekir. Yaşam alanlarında kolektör sistemi ile ısıtma tesisatı çekildi ise direkt olarak kombinin altında bulunan kolektörden de petek vanasını kapatabilirsiniz. Bu uygulama ile sıcak su hiçbir şekilde ilgili kalorifer peteğine ulaşmayacaktır. Sistemde kolektör yoksa klasik yöntemler uygulanarak vana açma kapama işlemi yapılabilir.

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Petekler Nasıl Açılır? Kalorifer Petek Vanası Nasıl Açılır, Sağa Mı, Sola Mı Çevrilir?
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