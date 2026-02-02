Petrol fiyatlarında sert düşüş: İran açıklaması etkili oldu

Her iki gösterge de önceki seanslara kıyasla sert bir geri çekilme yaşadı. Brent petrol, önceki işlemlerde son altı ayın zirvesini test ederken, WTI ise ABD ile İran arasındaki artan tansiyon nedeniyle eylül ayı sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrediyordu.

Trump, daha önce İran'ın nükleer bir anlaşmayı kabul etmemesi ya da protestoculara yönelik şiddetin durdurulmaması halinde müdahale edilebileceği yönünde defalarca uyarıda bulunmuştu. Cumartesi günü ise, Tahran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Larijani'nin X platformunda müzakerelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü açıklamasından saatler sonra, Trump gazetecilere İran ile "ciddi görüşmeler" yapıldığını söyledi.

"Umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar" diyen Trump, nükleer silah içermeyen ve her iki tarafı da tatmin edecek bir uzlaşının mümkün olduğunu ifade etti.