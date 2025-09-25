Petshop dükkanına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 gözaltı

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petshop dükkanının önüne araçla gelen şüpheliler, içeride bulunan Gökhan Dal'a (36) tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.