Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.1.2025 11:52 Son Güncelleme: 14.1.2025 11:55

Son dakika: İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı tutuklandı

İzmir’de Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanıma hakaret ve küfürler yağdıran Kartal Bulut Doğan isimli sosyal medya yayıncısı gözaltına alınmıştı. İfade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika: İslam’a hakaretler yağdırmıştı! Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı tutuklandı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Bulut Doğan isimli yayıncının sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanıma hakaretler yağdırması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Doğan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Doğan'ın adresine giden güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulunmuştu.

TUTUKLANDI

İfade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı tutuklandı
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