Peygamber Efendimizin Sünnetleri - Hz. Muhammed’in (S.A.V) Sünnetleri Nelerdir ve Kaç Tanedir?

Sünnet kelime olarak izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek anlamlarını taşır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatı boyunca yerine getirdiği örnek davranışlar, söylediği sözlerdir. Kısacası Hz. Peygamber'in tüm fiillerine verilen ortak isimdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sünnetleri öneminin yanı sıra en çok araştırılan konulardan da bir tanesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sünnetleri için ayrıntıları inceleyiniz.

PEYGAMBER EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED'İN SÜNNETLERİ

Suyu oturarak içer ve 3 yudumda bitirirdi.

Suyu içmeye besmeleyle başlar bitirince hamd ederdi.

Bıyıklarını en çok kaşları kadar uzatırdı, dudakların altına sarkıtmazdı.

Mezarlıktan geçerken selam verirdi.

Ölüye definden sonra telkin verirdi.

Tırnaklarını cuma günleri keserdi.

Bütün şartlarına ve edeplerine riayet ederek abdest aldıktan sonra kelime-i şehadet getirilmesi sünnettir.

Yatarken sağ tarafının üzerine yatardı.

Teheccüd namazı kılardı.

Yemek sofrasında sirke bulundururdu.

Ayakkabısını giymeden önce mutlaka ters çevirir giyerdi. (içerisinde akrep vb. zehirli hayvan olabilir)

Fakirlere 'uşur' verirdi.

Duş aldıktan sonra çıkarken ayaklarını yıkardı.

Abdest aldıktan sonra kıbleye döner ve su içerdi.

Gömleğin düğmelerini aşağıdan yukarı doğru ilikler, çözerken yukarıdan aşağı doğru çözerdi.

Hapşırınca "Elhanmdülillah" duyarsa "Yerhamükellah" derdi.

Cenaze evine yemek gönderirdi.

Kabir üzerine su dökerdi.

Yemekte güzel şeylerden bahsederdi.

Biri seslendiğinde seslenene doğru bütün vücudu ile dönerdi.

Sabah ve ikindi namazından sonra istiğfar okurdu.

Diş temizliği için misvak kullanırdı.

İstişare ederdi.

Mübah olan yerlere sağ ayakla girer sağ ayakla çıkardı.(Oda dükkan vs.)

Cenaze namazından sonra ayakta dua ederdi.

Namazda ruküya giderken sırtı dümdüz olurdu.

Güzel koku sürünürdü.

Sabahleyin erkenden işe başlardı.

Günde en az yüz defa, hatta daha fazla tevbe ve istiğfar ederdi.

Yemekten sonra tabağı bir ekmek parçasıyla iyice sıyırır, israf etmezdi.

Efendimiz'e su veya süt gibi bir şey ikram edildiği zaman, hepsini içmez bir miktar bırakır, onu da sağ tarafında bulunana ikram ederlerdi.

Esneme anında el ile ağzını kapatırdı.

Cihaddan veya yolculuktan dönen orduyu ve misafirleri karşılardı.

Dua ederken ellerini kaldırırdı.

Yola çıkarken dua eder ve zorluklarından Allah'a sığınırdı.

Geceleyin uyumadan önce Âyetü'l-kürsî okurdu.

Faziletli yerleri ziyâret ederdi.

Konuşmanın veya susmanın hangisi hayırlı ise onu yapardı.