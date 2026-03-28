Peygamberimizin hayatı yapay zekâyla anlatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1.500'üncü yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilecek "Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenecek yarışmayla, öğrenciler kendi animasyon filmlerini hazırlayacak. Ortaokul ve lise düzeyinde 10 bin öğrencinin katılacağı proje; "eğitim", "üretim", "yarışma" ve "ödüllendirme" aşamalarından oluşuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle uyumlu pedagojik altyapı ile geliştirilen proje ile öğrenciler, 5'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Peygamberimizin Hayatı" ders kitaplarından seçilen metinleri okuyarak içerik üretecek. Hz. Muhammed'in hayatını anlamaya yönelik okuma ve düşünme sürecinden geçeceği projede, gönüllü bir danışman öğretmen olacak. 1 Nisan'da başlayacak eğitimler, 1 Mayıs'a kadar sürecek. Yarışma kapsamında proje teslimleri 10 Mayıs'a devam edecek. Ödül töreni ise 11 Haziran'da yapılacak. Her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere umre ödülü verilecek. Yarışmaya başvurular "1500yil.com" adresinden yapılacak.