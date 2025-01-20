Peygamberler diyarı Eğil, 1 milyon ziyaretçi ağırladı! Hedef 2-3 milyon

Diyarbakır'ın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Eğil ilçesi, şehre yaklaşık 40 dakikalık mesafede bulunuyor. Tarihinde Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular ve Safeviler gibi eski medeniyetlerin yaşam sürdüğü yörelerden biri olarak biliniyor. Dini açıdan ise Peygamberler Tepesi olarak adlandırılan alanda Kur'an-ı Kerim'de adları geçen Hz. Zülkifl (a.s) ile Hz Elyesa (a.s) kabirleri yan yana bulunuyor. Turizm açısından çok zengin bir geçmişi olan 24 bin nüfuslu ilçeye ise Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre geçen yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldi.

ENGELLİ VATANDAŞA ASANSÖR HİZMETİ GÜNDEM OLDU

Ancak son günlerde ilçenin gündeme gelme nedeni bambaşka. İlçenin 200 haneli Kazanlı Mahallesi'nde ikamet eden Ali Günay, ikinci kattaki evinden kendi başına rahat inip çıkamaması sonrası belediyeye müracaatta bulundu. Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu ise bu müracaat sonrası belediye epiklerini hemen harekete geçirdi. İlk incelemeler sonrasında yaklaşık 10 günlük içinde engelli vatandaşın evine asansör monte edildi. Asansör yapıldığına dair yapılan paylaşım sonrası ise medyanın gündemine düştü. SABAH'a konuyla alakalı konuşan Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, "Engelli vatandaşımız eve giriş çıkışlarında problem yaşıyordu. Rahat edebilmesi için asansör yaptırdık. Artık Ali amcamız rahat bir şekilde evine girip çıkabiliyor. Onu evinde de ziyaret ettik. Bu hizmetten hem ev halkı hem de Ali amcamız çok mutlu ve memnun oldu. Asansör sayesinde Ali amcamız yaşamın içine dâhil olabilecek. Hem Eğil'den hem Diyarbakır'dan hem de Türkiye'den bu çalışmamızı duyanlar tebrik mesajları da yolladı." dedi.

TEKERLEKLİ SANDALYE TALEBİ GELMEYE BAŞLADI

Başkan Seydaoğlu, engellilere yönelik farklı çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, "Daha önce de engellilere yönelik çalışmalarımız olmuştu. Yakın zamanda ilçede bulunan yatalak hastalarımıza ortopedik yatak desteğinde bulunmuştuk. Ayrıca Ali amcamızla ilgili paylaşımdan sonra bize tekerlekli sandalye talebinde bulunanlar oldu. Bu tekerlekli sandalye talebini de hem akülü hem aküsüz bir şekilde yerine getireceğiz. Eğil Belediyesi olarak halkımıza hizmet etmeye ve vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İLÇEYE HASTANE YAPILACAK

Başkan Seydaoğlu, sağlık alanındaki başka projeler hakkında bilgiler aktararak ilçedeki devlet hastanesi ihtiyacının karşılanması için adımlar attıklarını müjdesini veriyor. Başkan Seydaoğlu, şunları belirtti: "İlçemizde bir devlet hastanesi eksikliği vardı. Yaklaşık 25 yataklı hastanenin projesi ve ihalesi yapıldı. Hastanenin yakında inşaatına başlanacak."

PEYGAMBERLER TEPESİ: HEDEF ZİYARETÇİ SAYISINI 2 İLA 3 MİLYONA ÇIKARMAK

Başta belirttiğimiz gibi Eğil'in tarihi, kültürel ve dini geçmişi de bölge açısından önemini büyütüyor. Peygamberler diyarı olarak anılan Eğil hakkında Başkan Seydaoğlu, şunları söyledi: "Eğil, iki peygamberin bulunduğu bir ilçe. Peygamberler Tepesi olarak adlandırılan alanda Kur'an-ı Kerim'de adları geçen Hz. Zülkifl ile Hz Elyesa peygamberlerin kabirleri yan yana bulunuyor. İlçemiz bu açıdan ne Türkiye'de ne dünyada örneği olmayan bir yer. Onun dışında tarihi Asur Kalesi, Kral Mezarları, gizli geçitleri ve barajı ile ilçe her yönüyle zengin bir geçmişe sahip; turistik, tarihi ve mübarek bir ilçe… Peygamberler Tepesi'ndeki peygamber kabirleri ve ilçe geçen sene yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Hedefimiz bunu iler ki zamanlarda 2 ila 3 milyon ziyaretçi sayısına çıkarmak…"

BARAJ ISLAHI, GASTRONOMİ MUTFAĞI, BADEM İŞLEME TESİSİ VE SEYİR TERASI

Başkan Seydaoğlu, sözlerine devam ederek "Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir çalışmamız var. Eğil'deki barajla ilgili ıslah çalışması olacak. Bir milyarlık tutarında bir çalışma bu. Baraj tarafı ıslah edilecek. Proje kapsamında lüks restoran, kafeler, karşılama yolu, yürüme yolları, oturma bankları, seyir terasları olacak. Kalkınma Ajansı üzerinden başvurduğumuz Gastronomi Mutfağı, Badem İşleme Tesisi ve seyir terası projelerimiz de ajans tarafından onaylandı. Gastronomi Mutfağı tamamlanınca hem gençlere hem de kadınlara yönelik yemekle alakalı kurslar verilecek. Dışarıya yemek servisi de yapılacak. İlçemizde doğalgaz sıkıntısı için ise Bakan yardımcıları ve Kaymakam bey ile görüşmelerimiz oldu. Doğalgaz çalışmalarını da hızlandıracağız." şeklinde konuştu.