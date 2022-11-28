Photoshop Arka Plan Nasıl Silinir? Adobe Photoshop Arka Plan Silme, Değiştirme ve Bulanıklaştırma Aracı

Photoshop arka plan nasıl silinir sorusu, başta grafik tasarımcılar olmak üzere pek çok meslek grubunu yakından ilgilendirir. Photoshop arka plan silme, sosyal medyada ve web sitelerde yayınlanan görselleri düzenlemek açısından önemlidir. Nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler, photoshop arka plan silme aracı hangisi diye düşünür. Silmenin yanı sıra Adobe Photoshop arka plan rengi değiştirme de sıkça merak edilen bir seçenektir. Peki photoshop arka plan rengi nasıl değişir? Kolay yolu nedir?

Photoshop Arka Plan Nasıl Silinir?

Adobe Photoshop, internet ve sosyal medya platformlarında kullanılan çeşitli formatlardaki görselleri düzenlemenin en kullanışlı yoludur. Çünkü etkileyici görseller, dijital ortamdaki tüm içerikleri okuyucular ve görenler için daha cazip kılar. Günümüzde çok sayıda fotoğraf düzenleme programı olsa da içlerinde en bilineni, Adobe Photoshop'tur. Fotoğraflar üzerinde oldukça fazla değişiklik yapma imkanı sunar. Bunlardan biri de arka plan silmedir. Programa temel düzeyde hakim olanların zaten bildiği bir husustur. Yeni öğrenmeye başlayanlar için biraz kafa karıştırıcı olsa da bir iki denemeden sonra kolaylıkla yapılabilir.

Adobe Photoshop'ta bir fotoğrafın arka planını silmek için ilk yapılması gereken, Keşfet Paneli'ne erişmektir. Bunun için sağ üst köşedeki arama simgesine tıklamak gerekir. Aynı şekilde, Cmd/Ctrl+F kısayolunu veya menü çubuğunda bulunan Yardım > Photoshop Yardım'ı da seçebilirsiniz.

Ardından, Keşfet Paneli'nde bulunan Gözat > Hızlı Eylemleri'i seçmeli ve Arka Planı Kaldır'a ve daha sonra Uygula'ya tıklamalısınız.

Diğer katmanlarda denemek için öncelikle, Katmanlar paneline gitmeli ve Yenile'yi seçmelisiniz.

Yaptığınız değişiklikleri silmek istiyorsanız, Geri Döndür'e tıklamalısınız.

Photoshop Arka Plan Rengi Nasıl Değiştirilir?

Adobe Photoshop'un en sık kullanılan özelliklerinden biri de arka plan rengini değiştirmedir. Renkli ve çarpıcı görseller oluşturmayı sağlayan bu seçenek sayesinde, profesyonel işler çıkarmak mümkündür. Yeni başlayanların mutlaka öğrenmesi gereken özelliklerden biri olan arka plan rengi değiştirme için şu adımların izlenmesi gerekir.

Yeni bir dosyada çalışacaksanız öncelikle, programı açtıktan sonra ekranın en üstünde bulunan menü çubuğunun sol tarafındaki Dosya seçeneğine tıklamalısınız.

Daha sonra, açılan menünün üst tarafında bulunan Yeni'yi seçmeli ve Arka Plan İçeriği menüsüne tıklamalısınız.

Arka planın renksiz olması için Transparan'ı, beyaz olması için Beyaz'ı, ön ayarlı arka plan rengi için Arka Plan Rengi'ni tercih etmeli ve Tamam'a tıklamalısınız.

Farklı bir katmanda arka plan silme işlemi için ilk olarak Adobe Photoshop'u açmalı ve düzenlemek istediğiniz resmi seçmelisiniz. Bu işlemi, Ctrl+O kısayolu ile de yapabilirsiniz. Daha sonra iletişim kutusunun sağ alt tarafında bulunan Aç'a tıklamalısınız.

Ekranın en üstündeki menü çubuğunda yer alan Pencere'ye seçmelisiniz.

Sağ Alt Köşedeki Katmanlar menü penceresini açmalı ve Katman`ı seçmelisiniz. Daha sonra, menünün en üstündeki Yeni Dolgu Katmanı'nı açmalısınız. Burada, önce Düz Renk'i seçmeli ve Renk açılır menüsüne tıklamalısınız. İstediğiniz rengi tercih ettikten sonra Tamam'ı seçmelisiniz.

Renk tonunu ayarlamak için Renk Seçme Aracı'nı kullanmalı ve Tamam'a tıklamalısınız. Ardından, Katmanlar bölümünden yeni tabakayı tıklayıp tutmalısınız. Arka Plan katmanının tam üzerinde oluncaya dek sürüklemeli ve bırakmalısınız. Daha sonra, menü çubuğunun solundaki Katman'ı seçmelisiniz.

Son olarak imleci aşağı doğru kaydırarak Katmanları Birleştir'e tıklamalısınız.