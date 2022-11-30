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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:46 Son Güncelleme: 30.11.2022 11:46

Photoshop Fotoğraf Birleştirme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Kolaj Kısayolu ve Resim Kaynaştırma Aracı

Photoshop fotoğraf birleştirme nasıl yapılır ve Photoshop’ta kolaj nasıl yapılır soruları, birden fazla fotoğrafını birleştirip bir tek bir fotoğraf haline getirmek isteyen bireylerin internet üzerinde araştırdığı sorular arasında yer alır. Fotoğraflarını birleştirmek, Photoshop’ta iki resim kaynaştırma yapmak isteyenler için yazımızda merak edilen bu konular hakkındaki detayları ve nasıl yapıldığını derledik.

Photoshop Fotoğraf Birleştirme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Kolaj Kısayolu ve Resim Kaynaştırma Aracı

Photoshop fotoğraf birleştirme, photoshop ile ilgilenen bireylerin genellikle kolay bir şekilde yapmış olduğu bir uygulamadır. Ancak henüz Photoshop programına adapte olmamış bireyler bu tür; Photoshop'ta kolaj nasıl yapılır, Photoshop iki resmi yumuşak geçiş ile birleştirme, Photoshop fotoğraf birleştirme gibi konuları ilk seferde doğru bir şekilde uygulayamayabilir. Bu nedenle bireyler bu konular hakkında arama motorları üzerinde araştırma yapar. İşte Photoshop'ta fotoğraf birleştirme detayları…

Photoshop Fotoğraf Birleştirme Nasıl Yapılır?

Photoshop üzerinde fotoğrafları birleştirmek ve kolaj oluşturmak için aşağıda bulunan adımları uygulamak yeterlidir.

  • Yeni boş görüntü dosyası oluşturmak için "Dosya > Yeni" kısmını seçin ve istenilen baskı boyutuna göre boyut ayarlaması yapın.

  • "Dosya > Aç" alanını seçin ve kolaja eklemek istenilen ilk resmi (Görüntü 1) seçin. Önünüzde kolaj görüntüsü ve ilk görüntü aynı anda açık olacaktır.

  • "Taşıma aracı" seçin ve Görüntü 1'de herhangi bir yere tıklayın, Görüntü 1 penceresinden kolaj görüntü penceresine sürükleyip bırakın. Görüntü 1 kolaj penceresi içerisinde görüntülenir ve Görüntü 1 Katman 1 olarak adlandırılmış olan yeni katmanda yer alır.

  • Katmanlar panelinde yer alan "Katman 1"e çift tıklayın ve ismini takip edebileceğiniz bir ad ile değiştirin.

  • Yalnız kolaj görüntüsü açık olacak şekilde "Görüntü 1" penceresini kapatın. Katmanlar paneli "Arka plan katmanı" ve adlandırmış olduğunuz yeni katmanı içerir.

İlk katmanı ekledikten sonra eklemek istediğiniz sonraki görüntüyü açın ve görüntüleri kolaja eklemek için adımları tekrarlayın. İstediğiniz görüntü elde edildiği zaman kolajınız hazır olmuştur.

Adobe Photoshop'ta Resim Kaynaştırma

Photoshop kullanılarak resimler üzerinde farklı oynamalar yapılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de iki ayrı resmi yumuşak geçiş ile kaynaştırmaktır. Aşağıda bulunan adımlar uygulanarak resim kaynaştırma yapılabilir.

  • Kaynaştırılmak istenen iki resim Photoshop'a sürüklenir ve bırakılır. Önemli olan husus resimlerin boyutunun aynı olmasıdır.

  • Üstte bulunan "layer" seçili iken arayüz üst kısmından "Image > apply image" seçilir. Açılan menüden tercihe göre düzenlemeler yapılır. İki resim uyumlu hale geldiğinde işimiz bitmiş olur.

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Photoshop Fotoğraf Birleştirme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Kolaj Kısayolu ve Resim Kaynaştırma Aracı
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