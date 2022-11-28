Photoshop Fotoğraf Saydamlaştırma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Fotoğraf Saydamlaştırma ve Resmi Transparan Yapma Aracı

Üç ayrı işletim sistemi ile çalışan Photoshop programı özellikle profesyonel fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar ve dijital sanat yönetmenleri tarafından sıkça kullanılmıştır. Bu programda çalışmak için pek çok teknik bilgiye sahip olmak gerekecektir. Program araçlarının nasıl kullanılacağını bilmek bu anlamda önemlidir. Photoshop fotoğraf saydamlaştırma nasıl yapılır sorusu da bu amaçla merak edilmiştir. Özellikle logoların arkalarının saydamlaşması için bu aracın kullanımına ihtiyaç olacaktır. Adobe Photoshop saydamlaştırma aracı genellikle internet ortamında, web sitesinde tercih edilmiştir. Photoshop resmin kenarını saydamlaştırma, pek çok amaç için kullanılmıştır. Aynı zamanda Photoshop fotoğraf saydamlaştırma kısayolu, sistemi kullananlar için pratik sağlayacağından ötürü önemlidir. Adobe Photoshop resmi transparan yapma aracı kullanmak isteyenler için bu yazımızda, Photoshop fotoğraf saydamlaştırma nasıl yapılır sorusuna cevap aradık. İşte merak edilenler...

Photoshop Fotoğraf Saydamlaştırma Nasıl Yapılır

Resim veya fotoğrafların pratik bir şekilde düzenlenmesi ve tasarımında önemli bir rolü üstlenen Photoshop programında bilinmesi gereken pek çok özellik vardır. Adobe Photoshop fotoğraf saydamlaştırma nasıl yapılır sorusu da bu durumda önemlidir. Fotoğraf saydamlaştırma işlemi için öncelikle Adobe Photoshop ekranından saydamlaştırmak istenilen layerin üstüne mousun sol tuşu ile çift tıklamak gerekecektir. Layeri çift tıkladıktan sonra Layer Style penceresi açılacaktır. Buradan Opacity ya da Fill Opacity değerlerini düşürerek resme saydamlık verebilirsiniz. Photoshop ile resmin bir kısmını saydamlaştırmak isteyenler, Eraser Tool yani E tuşunu kullanabilir. Photoshop fotoğraf saydamlaştırma kısayolu için bu yöntem yine etkilidir. Aynı zamanda en basit şekliyle, layer seçili iken klavyeden 0-9 arası rakamlara basarak saydamlığın derecesini ayarlayabilirsiniz.

Adobe Photoshop Saydamlaştırma Aracı

Photoshop ile opaklık aracılığıyla çeşitli saydamlık seçeneklerini kullanabilirsiniz. Adobe Photoshop saydamlaştırma aracı ile ister görselin belirli bölgelerini ister her bölgesini saydamlaştırma yapabilirsiniz. Resmi transparan yapma çalışmasında farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Görselin belirli bölgelerini saydamlaştırmak için seçme ve silme yöntemi uygulanabilir.

Photoshop Resmin Kenarını Saydamlaştırma

Photoshop resmin kenarını saydamlaştırma çalışmaları da bu program üzerinde çok sık yapılan çalışmalardan birisidir. Bunun için öncelikle fotoğrafı programa yüklemelisiniz. Ardından 'Layers' bölümüne geldiğinizde, resmin hemen sağ tarafında kilit işareti bulunacaktır. Buradan sonra sol tarafta sihirbaz çubuğu olan seçeneği işaretleyin ve bu işlemden sonra fotoğraf üzerindeki beyaz alana tıklayın ve Delete tuşuna basın. Bu işlemden sonra seçtiğiniz alan silinecektir. Diğer kalan beyaz kısımlara da tıklayarak delete tuşu ile silebilirsiniz. Silinen alanlar kareli şeklinde görülecektir. Arka planın şeffaf görünmesi için resmi png formatında kayıt yapmanız doğru olacaktır. Farklı bir formatta kayıt yapmanız halinde arka taraf beyaz olur.