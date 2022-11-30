Photoshop Fotoğraflar Siyah Beyaz Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Renkli Fotoğrafı Siyah Beyaz Yapma Kısayolu

Photoshop programları üzerinde fotoğraflarda pek çok ayarlama yapılabilir. Bunlar renkli bir fotoğrafı siyah beyaz yapmak ya da siyah beyaz bir fotoğrafı renklendirmek de olabilir. Ancak daha önce bu işlemleri yapmamış kişiler nasıl yapılacağını bilemezler. Bu bağlamda; Photoshop'ta fotoğraf siyah beyaz nasıl yapılır, Photoshop siyah beyaz fotoğraf renklendirme nasıl yapılır gibi sorular ön plana çıkar. Biz de bu yazımızda sizler için bu soruların yanıtlarını ve kısayollarını derledik.

Photoshop Fotoğraflar Siyah Beyaz Nasıl Yapılır?

Siyah beyaz fotoğraflar geçmişten günümüze dek fotoğrafa asillik katmışlardır. Bu nedenle günümüzde çekimler genelde renkli yapılsa dahi fotoğrafları daha sonrasında siyah beyaz hale getirmek istenebilmektedir. Bu nedenle Photoshop programlarından fotoğrafları siyah beyaz hale getirmek için yardım alınmaktadır. Adobe Photoshop'ta fotoğrafları siyah beyaz yapmak için şu adımları takip edin:

Siyah beyaz ayarlama katmanı sayesinde görüntüyü siyah- beyaz hale dönüştürmek:

"Pencere" ve ardından "Ayarlamalar" seçeneğini belirleyin. Açılan "Ayarlamalar" paneli içerisinde "Siyah- Beyaz" simgesine tıklayın.

"Katman > Yeni Ayarlama Katmanı > Siyah- Beyaz" seçeneklerini belirleyin. Yeni katman iletişim kutusu içerisinde ayarlama katmanı için bir isim yazım "Tamam" seçeneğine tıklayın.

(İsteğe bağlı olarak) Özellikler panelinde elde etmiş olduğunuz sonuçlara ince ayar yapın:

Hazır Ayar: Önceden tanımlanmış olan gri bir ton karışımını ya da özel karışımı seçin. Özel karşımı kaydetmek için özellikler menüsü simgesine tıklayın ve "Siyah Beyaz Hazır Ayarı Kaydet" seçeneğini işaretleyin.

Otomatik: Görüntü için renk değerlerine göre gri tonlamalı bir karışım ayarlar. Otomatik karışım çoğunlukla en iyi sonuçları verir.

Renk Tonu: bu ayarı uygulamak için "Renk Tonu"nu etkinleştirin. Renk Seçici'yi açmak ve renk tonunu seçmek için renk örneğine tıklayın.

Renk Kaydırıcıları: Görüntüdeki belirli bir rengin tonunu ayarlayın ve orijinal renkte karşılık gelen gri tonlarını koyulaştırmak için sürükleyin.

Elde ettiğiniz sonuçları kaydedin.

Adobe Photoshop Renkli Fotoğrafı Siyah Beyaz Yapma Kısayolu

Adobe Photoshop programı üzerinde renkli bir fotoğrafı siyah beyaz yapmak için yukarıda yazmış olduğumuz adımları uygulayabilirsiniz. Ancak bu adımlar size yorucu ve zaman alıcı geldiyse renkli fotoğrafı siyah beyaz yapma kısayolu da bulunur. Kısayol şu şekildedir:

Windows için: Shift + Control + Alt + B

MacOS için: Shift + Command + Option + B

Photoshop Siyah Beyaz Fotoğraf Renklendirme

Photoshop programı üzerinde siyah beyaz fotoğrafları renklendirmek için aşağıdaki adımları takip etmek yeterlidir.