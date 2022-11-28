Photoshop RGB’den CMYK’ya Çevirme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop RGB CMYK Çevirme ve Dönüştürme Aracı

Photoshopta CMYK nasıl yapılır sorusuna yanıt arayan kişilerin yapılan işlemlerdeki renk kayıplarını göz önünde bulundurması gerekir. Görüntüdeki renk kaybı RGB CMYK çevirme işlemleri sırasında karşılaşılabilecek önemli sorunlardan biridir. Photoshop RGB den cmyk ya çevirme işlemleri esnasında tüm aşamaları eksiksiz uygulamak gerekir. Adobe Photoshop RGB CMYK çevirme ve dönüştürme aracı kullanımı ile ilgili tüm merak ettiklerinizi yazımızın devamında detaylı olarak bulabilirsiniz.

Photoshop RGB'den CMYK'ya Çevirme Nasıl Yapılır?

Photoshop uygulaması günümüzde en yaygın olarak kullanılan programlardan biridir. Yeni bir görsel oluşturmak ya da bu var olan görselleri düzenleme açısından son derece detaylı ve profesyonel programlar arasında yer alır. Kullanıcı gereksinimlerine her yönü ile yanıt veren bu programda çeşitli işlemleri yaparken birtakım sorunlarla karşılaşmak mümkün olabilir.

En çok karşılaşılan sorunlardan birisi de RGB'den CMYK'ya çevirme işlemleri sırasında yaşanan renk kayıplarıdır. CMYK renklerinin renk aralıklarının RGB'dan daha dar bir özellikte olması bu durumun ortaya çıkmasının önemli nedenlerinden biridir.

Photoshop RGB'den CMYK'ya Dönüştürme

RGB web tasarımlarında çok yaygın bir şekilde kullanılan renk modellerinden biridir. CMYK renk modeli ise baskıda yaygın olarak kullanılır. RGB'den CMYK'ya dönüştürme işlemleri sırasında ise şu detaylara önem verilmesi gerekir:

Uygulamanın ana menüsünden "Düzenle" kısmını seçilmelidir.

Buradan "Profile Dönüştür" seçeneği tıklanmalıdır.

İşlem sonrasında bir iletişim kutusu açılır. Burada da "Kara nokta telafisi kullan" kısmı seçilmelidir.

"Profil" kısmına tıklandığında "Özel CMYK" seçimi yapılmalıdır.

Bu işlem sonrasında açılan iletişim kutusunda ise "Mürekkep Seçenekleri" bölümünde "SWOP" öğesi seçilmelidir.

"Nokta Kazanımı" alanında yer alan %12'lik standart değer seçilir.

Bu işlemler sonrasında gerekli ekran ayarlamaları yapılabilir. Son işlem olarak da "Tamam" tıklanarak işlemlerin onaylanması gerekir. Bu işlemler sonrasında RGB değerinden CMYK'ya dönüştürme işlemi eksiksiz olarak tamamlanmış olur.