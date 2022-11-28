Haberler Yaşam Haberleri Photoshop Sivilce Giderme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Sivilce Silme ve Yüz Pürüzsüzleştirme Aracı
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:42 Son Güncelleme: 28.11.2022 12:42

Photoshop Sivilce Giderme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Sivilce Silme ve Yüz Pürüzsüzleştirme Aracı

Photoshop sivilce giderme nasıl yapılır sorusu, resmini düzenlemek isteyenler için çözüm önerir. Bu program iki farklı araç olarak bilinmektedir. Hem Photoshop sivilce silme aracı hem de fotoğraf yüz pürüzsüzleştirme aracı olma özelliği vardır. Bu özelliği kullanırken Photoshop sivilce giderme kısayolu en başta kullanılan seçenektir. Herhangi bir resimde pürüzlük varsa birkaç yöntemle giderilmesi mümkündür. Photoshop rötuş filtresi bu durumda tercih edilen filtrelerdendir. Bunun yanı sıra Photoshop Leke silme seçeneği de resimlerdeki sivilceyi ya da pürüzlüğü yok eder.

Photoshop Sivilce Giderme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Sivilce Silme ve Yüz Pürüzsüzleştirme Aracı

Photoshop sivilce giderme nasıl yapılır için programdaki en kısa yöntem, Photoshop sivilce giderme kısayol seçeneğidir. Bu kısayoldan hareket edilirse Photoshop Leke silme işlemi gerçekleşir. Bir şeyin yok olması için filtrelerde sık sık kullanılmaktadır. Photoshop rötuş filtresi de buna örnektir. Bu tür işlemlerin gerçekleştiği birçok programın olması işleyişi daha da kolay hale getirmiştir. Bu tür programlara fotoğraf yüz pürüzsüzleştirme aracı yazarak ulaşılabilir. Bir nevi Photoshop olan bu işlemler için yine Photoshop sivilce silme aracı yazılarak da sonuç elde edilebilir.

Photoshop Sivilce Giderme Nasıl Yapılır?

Sivilce giderme işleminin gerçekleşmesi için birkaç aşama vardır. İlk olarak düzeltme yapılacak resmin Photoshop programında açılması gerekir. Düzenleme işleminden önce katmanları çoğaltmak gerekir. Bu da hem geçerli olan katmana basılı tutarken hem de Ctrl + J tuşlarına basarak gerçekleşir. Resim üzerinde sivilcelerin giderilmesindeki en etkin seçenek Spot Healing Brush Tool'dur. Bahsedilen seçeneğe tıklanır. Daha sonra resim üzerindeki sivilcelere tıklanır. Spot Healing Brush Tool seçeneği seçiliyken sivilce ya da lekelerin üzerine tıklamak, istenilen bölgenin düzelmesini sağlayacaktır. Diğer bir seçenek ise nokta düzeltme aracı seçilerek yapılmaktadır. Bu seçeneği seçtikten sonra leke ya da sivilce üzerlerine tıklıyoruz ve bu alanlar boyanıyor. Böylece resim üzerindeki leke ve sivilceler temizleniyor.

Photoshop Sivilce Giderme Kısayolu

Photoshop üzerinden sivilce ya da lekelerin giderilme şekli yukarıda uzun ve ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Leke ya da sivilcenin resim üzerinde giderilmesi için de kısayol vardır. Photoshop üzerinde yama aracıda bahsedilen işlemlerin yapılmasını sağlar. Yama aranın kısayolu ise J harfidir.

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Photoshop Sivilce Giderme Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Sivilce Silme ve Yüz Pürüzsüzleştirme Aracı
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