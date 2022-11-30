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Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:09 Son Güncelleme: 30.11.2022 15:09

Photoshop Yazı Nasıl Döndürülür? Adobe Photoshop Yazı Metni Döndürme Aracı ve Kısayolu

Photoshop yazı nasıl döndürülür sorusu, sosyal medya gönderilerindeki metinleri düzenlemek açısından önemlidir. Photoshop yazı döndürme, sosyal medya uzmanlarının sık kullandığı görsel üzerine metin ekleme özelliklerinden biridir. İnternet reklamcılığında çok görülen bu tür görselleri hazırlamayı sağlar. Photoshop metni döndürme 90 derece özelliği, işi tasarım olanlar tarafından kesinlikle öğrenilmelidir. Peki nasıl yapılır?

Photoshop Yazı Nasıl Döndürülür? Adobe Photoshop Yazı Metni Döndürme Aracı ve Kısayolu

Web sitelerinde veya sosyal medyada rastlanan metinli görsellere benzer tasarımlar yapmak için öncelikle, photoshop yazı nasıl döndürülür sorusuna yanıt aranmalıdır. Fotoğraflar üzerine yazılan metinleri kolaylıkla konumlandırmayı sağlayan photoshop yazı döndürme, işleri hızlandıran bir özelliktir. Görsel üzerindeki yazıların yerini ve görünümünü değiştiren Photoshop metni döndürme 90 derece özelliği nasıl kullanılır? Metinler nasıl döndürülür?

Photoshop'ta Yazı Nasıl Döndürülür?

İlerleyen teknoloji sayesinde, reklamcılık ve habercilik anlayışının büyük ölçüde değiştiği söylenebilir. Dijital dünyanın sağladığı hız nedeniyle, verilmek istenen mesajın son derece ilgi çekici bir yolla verilmesi gerekir. Çünkü insanlar genellikle, uzun, sıkıcı yazılardan ziyade kısa ve görselliği olan metinleri okumaya meyillidir. Ek olarak, sosyal medya mecralarındaki karakter sayısı sınırı, anlatılmak istenenler için yeterli olmayabilir. Bundan dolayı, ister grafik tasarımcı isterseniz amacı sadece şahsi hesabı için trafik sağlamayı amaçlayan biri olun hiç fark etmez, Adobe Photoshop'ta bu tip tasarımları yapmayı bilmeniz gerekir.

Programı uzmanlık seviyesinde kullanamayanların kafasını kurcalayan en önemli sorulardan biri, photoshop'ta yazı nasıl döndürülürdür. Web sitesi için hazırlanan bannerlar, haber sitelerinde yayınlanan fotoğraflar, sosyal medya postları ve daha birçok alanda metinli görseller bulunur. Bu tasarımlarda yazılar nasıl döndürülür diye merak edenlerin, sırasıyla aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekir.

Görsel üzerinde yazdığınız yazı katmanını tıklamalı, istediğiniz herhangi bir döndürme komutunu veya Serbest Döndürme komutunu seçmelisiniz. Ayrıca paragraf kutusunu seçerek tutamaklar yardımıyla da yazıyı istediğiniz yöne doğru döndürebilirsiniz.

Photoshop'ta Yazı 90° Derece Nasıl Döndürülür?

Bu programda, tasarımın üzerindeki yazılar dikey olarak 90° döndürülebilir. Metinler döndürme işleminden sonra tam zıttı olarak görünür. Döndürmenin yapılamadığı yazılarda ise satırlar yanlamasına bir pozisyon alır.

İlk olarak 90° döndürmek istediğiniz metni seçmelisiniz. Daha sonra, karakter paneli menüsündeki seçeneklerden biri olan Standart Dikey Romen Karakterleri Hizalaması öğesini açmalısınız. Onay işareti ile birlikte seçimin tamamlandığını anlayabilirsiniz.

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Photoshop Yazı Nasıl Döndürülür? Adobe Photoshop Yazı Metni Döndürme Aracı ve Kısayolu
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