Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:11Son Güncelleme: 30.11.2022 15:11
Photoshop Yazının İçini Boşaltma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Transparan Yazı Yazma Kısayolu
Photoshop yazının içini boşaltma çekilen fotoğraflarında değişiklik yapmak isteyen ya da yenilik arayan herkesin merak ettiği bir konudur. Fotoğraf tutkunlarının çektikleri fotoğrafları düzenlemek için kullandıkları uygulamalar için en merak edilen sorulardan biri Photoshop içi boş yazı efekti nasıl yapılır sorusu olmaktadır. Siz de fotoğraflarınıza Photoshop transparan yazı eklemek istiyorsanız ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu yazımızda sizin için anlattık. Photoshop’ta resmin üzerine içi boş yazı yazma hakkında merak edilen detaylara geçelim.
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Photoshop yazının içini boşaltma efekti kullanmak çektiğiniz resimlere farklı bir hava katmakla kalmaz aynı zamanda daha güzel bir görüntüye ulaşmanıza da yardım eder. Photoshop'ta resmin üzerine içi boş yazı yazma son dönemlerin en çok kullanılan fotoğraf efektlerinden biridir. Güzel bir resim değişikliği yapmak için Photoshop içi boş yazı efekti nasıl yapılır diye merak ediyorsanız tüm detayları ile sizin için anlattık. Photoshop transparan yazı nasıl yapılır, nasıl kullanılır buyurun birlikte bakalım.
Photoshop Yazının İçini Boşaltma Nasıl Yapılır?
Photoshop transparan yazı olarak da geçen yazının içini boşaltma uygulaması stiller olarak da karşımıza çıkmaktadır. Adım adım yapılması gerektiği için Photoshop içi boş yazı efekti nasıl yapılır sorusunu sizin için liste halinde anlattık. İşte tüm aşamaları ile liste halinde transparan yazı yazma;
Öncelikle metninizi yazınız.
Metni yazdıktan sonra program üzerinden seçenekler kısmından "metni rasteleştir" kısmını seçiyoruz.
Seçimimizi yaptıktan sonra işaretleme aracı ile içini boşaltmak istediğimiz yazımızı seçiyoruz.
İşaretlediğimiz yazımızı "seçim aracı" aracılığı ile seçili hale getiriyor.
Bu işlemlerin ardından sırasıyla "SEÇ – DEĞİŞTİR – DARALT" seçeneklerini seçiyoruz.
Burada dikkat etmemiz gereken şey yazımız için uygun daraltma oranını seçmemiz gerektiği. Bunu kendi isteğinize göre ya da nasıl hoşunuza gidecekse deneyerek bulabilirsiniz. Daraltma oranınızı ayarladıktan sonra tamam tuşuna bakıyoruz.
Bu aşamaya kadar geldiyseniz geriye kalan aşama oldukça kolaydır. Bundan sonra sadece yazınızı silmek için DELETE tuşuna basmanız yeterli. Metniniz içi boş hale gelecektir.