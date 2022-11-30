Photoshop Yazının İçini Boşaltma Nasıl Yapılır? Adobe Photoshop Transparan Yazı Yazma Kısayolu

Photoshop yazının içini boşaltma efekti kullanmak çektiğiniz resimlere farklı bir hava katmakla kalmaz aynı zamanda daha güzel bir görüntüye ulaşmanıza da yardım eder. Photoshop'ta resmin üzerine içi boş yazı yazma son dönemlerin en çok kullanılan fotoğraf efektlerinden biridir. Güzel bir resim değişikliği yapmak için Photoshop içi boş yazı efekti nasıl yapılır diye merak ediyorsanız tüm detayları ile sizin için anlattık. Photoshop transparan yazı nasıl yapılır, nasıl kullanılır buyurun birlikte bakalım.

Photoshop Yazının İçini Boşaltma Nasıl Yapılır?

Photoshop transparan yazı olarak da geçen yazının içini boşaltma uygulaması stiller olarak da karşımıza çıkmaktadır. Adım adım yapılması gerektiği için Photoshop içi boş yazı efekti nasıl yapılır sorusunu sizin için liste halinde anlattık. İşte tüm aşamaları ile liste halinde transparan yazı yazma;