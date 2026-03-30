Pide kuyruğunda kurşun

İstanbulŞişli Gülbahar Mahallesi'nde 12 Mart'ta saat 18.15 sıralarında işletme sahibi H.K. ve S.D. arasında alacak meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlara sarıldı. H.K.'nin kardeşi B.K., motosikletli suç ortağı I.A. ile husumetlilerinin bulunduğu dönerci dükkânına kurşun yağdırdı. İş yerindekiler şans eseri yara almazken o sırada caddedeki bir fırının önünde pide kuyruğunda bekleyen S.K. isimli kadın, sırtına ve koluna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.
100 BİN LİRALIK ANLAŞMAZLIK
Saldırganlar kaçarken ağır yaralanan S.K. yoğun bakıma alındı. Olayın temelinde 100 bin TL'lik bir borç anlaşmazlığı olduğu, saldırıdan kısa süre önce tarafların karşılıklı birbirlerini tehdit ettikleri tespit edildi. İşletme sahibi H.K., kardeşleri B.K. ve T.K. ile motosiklet sürücüsü I.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.