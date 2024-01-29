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Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:47 Son Güncelleme: 29.1.2024 16:47

Pidenin Yanına Ne Gider? Etli ve Kıymalı Pidenin Yanına Ne Yakışır?

Pide deyince Anadolu en meşhur etli ekmeği akla gelmektedir. Pide, Anadolu’ya özgü olan ve farklı şehirlerde farklı lezzetlerle yapılan Türk mutfağı yemeklerinden biridir. Ham maddesi et olan pide, orta kalınlıkta bir hamurun üzerine baharatlı ve sebzeli özel bir kıyma karışımının sürülmesi ile elde edilir. Farklı şekillerde tüketilen pidenin yanına ne gider, sorusu tüketiminde önemliyken farklı çeşitlerde olan etli ve kıymalı pidenin yanına ne yakışır, konusu ise sofraları lezzetiyle donatan pide için önem taşmaktadır.

Pidenin Yanına Ne Gider? Etli ve Kıymalı Pidenin Yanına Ne Yakışır?

Anadolu'da yaygın olarak tüketilen pide, Türk mutfağında çok fazla yaygın olan ve tercih edilen etli unlu mamullerden biridir. Ham maddesi et ve un olan pidenin yapımında sebze, baharat gibi çeşitli ürünler kullanılmaktadır. Etin kıyma ya da kuşbaşı haline getirilip bu malzemelerle bütünleşerek hamur üzerine yayılmasıyla yapılmaktadır. Etli ve kıymalı pidenin yanına ne yakışır, baktığımızda bol yeşillik ve salata ile tüketilebilir. Ayrıca içecek olarak pidenin yanına ne gider, sorusu ise akıllara ayrını getirmektedir.

Pidenin Yanına Ne Gider?

Türk mutfağında hamur işlerine olan ilgi ve merak oldukça yoğundur. Hamur işlerinde en çok ilgi ve merak duyulan yemeklerden biri olan pide de bu lezzetli yemekler arasında yer almaktadır. Pide, geçmişten günümüze Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri iken çok farklı şekillerde yapılmaktadır. Sucuklu, kıymalı, kavurmalı, kuşbaşılı; yumurtalı, peynirli, kaşarlı; taze otlu, sebzeli gibi birden fazla çeşidi bulunmaktadır.

Herkesin damak zevkine göre çeşitleri bulunan pide, sofrada sade tüketilebileceği gibi yanında ara sıcak ve ara soğuklarla tüketilebilir. Ara sıcaklar ve ara soğuklar pidenin öncesinde sonrasında ya da pide ile beraber tüketilebilir. Pidenin yanında en çok yeşillik türleri tüketilirken yeşilliğe alternatif olarak çorba gibi ön sıcaklar da tüketilebilir. Bu yemeklere örnek verecek olursak:

  • Mantar çorbası
  • Yoğurtlu ıspanak çorbası
  • Kızarmış patates salatası
  • Közlenmiş patlıcan salatası
  • Terbiyeli erişteli yeşil mercimek çorbası
  • Ezme
  • Kısır
  • Mor lahana mezesi
  • Kayısı hoşafı
  • Ayran

Gibi birden fazla yemek saymak mümkündür.

Etli ve Kıymalı Pidenin Yanına Ne Yakışır?

En çok tercih edilen etli ve kıymalı pide yanında yeşillik(marul, maydanoz, roka, turp vb.) ve salata tüketilmektedir. Kıymalı ve etli pidenin yanında ise içecek olarak en çok ayran tercih edilmektedir. Yine damak tercihine göre ise farklılık olarak yukarıda saydığımız kızarmış patates salatası, közlenmiş patlıcan salatası, dereotlu kabak salatası, mor lahana mezesi gibi salata çeşitleri de tercih edilebilir.

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Pidenin Yanına Ne Gider? Etli ve Kıymalı Pidenin Yanına Ne Yakışır?
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