Pidenin Yanına Ne Gider? Etli ve Kıymalı Pidenin Yanına Ne Yakışır?

Anadolu'da yaygın olarak tüketilen pide, Türk mutfağında çok fazla yaygın olan ve tercih edilen etli unlu mamullerden biridir. Ham maddesi et ve un olan pidenin yapımında sebze, baharat gibi çeşitli ürünler kullanılmaktadır. Etin kıyma ya da kuşbaşı haline getirilip bu malzemelerle bütünleşerek hamur üzerine yayılmasıyla yapılmaktadır. Etli ve kıymalı pidenin yanına ne yakışır, baktığımızda bol yeşillik ve salata ile tüketilebilir. Ayrıca içecek olarak pidenin yanına ne gider, sorusu ise akıllara ayrını getirmektedir.

Pidenin Yanına Ne Gider?

Türk mutfağında hamur işlerine olan ilgi ve merak oldukça yoğundur. Hamur işlerinde en çok ilgi ve merak duyulan yemeklerden biri olan pide de bu lezzetli yemekler arasında yer almaktadır. Pide, geçmişten günümüze Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri iken çok farklı şekillerde yapılmaktadır. Sucuklu, kıymalı, kavurmalı, kuşbaşılı; yumurtalı, peynirli, kaşarlı; taze otlu, sebzeli gibi birden fazla çeşidi bulunmaktadır.

Herkesin damak zevkine göre çeşitleri bulunan pide, sofrada sade tüketilebileceği gibi yanında ara sıcak ve ara soğuklarla tüketilebilir. Ara sıcaklar ve ara soğuklar pidenin öncesinde sonrasında ya da pide ile beraber tüketilebilir. Pidenin yanında en çok yeşillik türleri tüketilirken yeşilliğe alternatif olarak çorba gibi ön sıcaklar da tüketilebilir. Bu yemeklere örnek verecek olursak:

Mantar çorbası

Yoğurtlu ıspanak çorbası

Kızarmış patates salatası

Közlenmiş patlıcan salatası

Terbiyeli erişteli yeşil mercimek çorbası

Ezme

Kısır

Mor lahana mezesi

Kayısı hoşafı

Ayran

Gibi birden fazla yemek saymak mümkündür.

Etli ve Kıymalı Pidenin Yanına Ne Yakışır?

En çok tercih edilen etli ve kıymalı pide yanında yeşillik(marul, maydanoz, roka, turp vb.) ve salata tüketilmektedir. Kıymalı ve etli pidenin yanında ise içecek olarak en çok ayran tercih edilmektedir. Yine damak tercihine göre ise farklılık olarak yukarıda saydığımız kızarmış patates salatası, közlenmiş patlıcan salatası, dereotlu kabak salatası, mor lahana mezesi gibi salata çeşitleri de tercih edilebilir.