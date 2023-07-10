Pijamaskeliler Karakterleri - Pijamaskeliler İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Çizgi diziler şüphesiz ki çocukların en çok sevdiği dizi türlerinin başında gelmektedir. Pijamaskeliler çizgi dizisi de çocuklara yönelik bir dizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda pek çok kişi bu dizide yer alan karakterlerin hikayelerinin ne olduğu öğrenmek istemektedir. Bu yazımızda sizler için Pijamaskeliler karakterleri – Pijamaskeliler isimleri, hikayeleri ve özellikleri ile alakalı detaylı bilgilere yer verdik.

Pijamaskeliler Karakterleri

Bir kitap serisine dayanarak ortaya çıkan Pijamaskeliler çizgi dizisi, günümüzde birçok çocuğun severek izlediği dizilerden biridir. Fransız ve İngiliz ortak yapımı olarak karşımıza çıkan bu dizinin ilk bölümü ülkemizde 2016 senesinde yayınlanmıştır. Bu diziyle ilgili en merak edilen konulardan biri pijamaskeliler kaç kişi konusudur. Bu çizgi dizide ana karakter olarak toplam üç kişi vardır. Dizi, bu üç kişi üzerinden ilerlemekte ve bu kişilerin yaşadıkları eğlence dolu maceralarını anlatmaktadır. Ayrıca bu üç kişi özel yetenekleri ve güçleri ile öne çıkmaktadır. Hepsi birer süper kahramana dönüşebilme özelliğine sahiptir. Bunu da ellerinde bulunan tılsımlarıyla yapmaktadır. Pijamaskeliler çizgi dizgisinde yer alan önemli karakterlerden bazıları ise şunlardır:

Greg

Amaya

Ay Kızı

Octobella

Romeo

Connor

Kurt Çocuklar

Pj Robot

Gece Ninjası

Luna Kız

Pijamaskeliler Karakter İsimleri Nelerdir?

Pijamaskeliler çizgi dizisi toplam beş sezondan oluşmaktadır. Her bölümde başkarakterlerin başından geçen aksiyon dolu olaylar anlatılmaktadır. Bugününe kadar yüzden fazla bölümü yayınlanmış diziler arasında yer almaktadır. Her hikâyede muhakkak iyilerin yanında kötülerde vardır. Bu çizgi dizi içerisinde de iyilerle kötülerin süre gelen savaşı öne çıkmaktadır. Dünya çapında da dikkat çeken bu dizinin öne çıkan karakterleri ve özellikleri ise şöyledir:

Amaya: Altı yaşında olan Amaya, bu üçlü grubun tek kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu karakterin oldukça önemli kabiliyetleri vardır. Her şeyden önce o bir süper kahramandır. Bu kabiliyetlerden biri ve en önemlisi uçmasıdır. Bu yüzden bu karakter baykuş kız olarak tabir edilmektedir. Ayrıca aceleci bir yapıya sahip olmasıyla birlikte kırmızı olan tüm kıyafetleri giymeyi çok sevmektedir.