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Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:30 Son Güncelleme: 10.7.2023 10:30

Pijamaskeliler Karakterleri - Pijamaskeliler İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Pijamaskeliler karakterleri ve hikayeleri hakkında bilgi toplamak isteyen birçok kullanıcı mevcuttur. Dünya çapında çok sayıda çizgi dizi vardır. Pijamaskeliler de bu çizgi diziler arasında yer almaktadır. Birçok kişi bu dizide bulunan karakterlerin hem isimlerini hem de özelliklerini merak etmektedir. Pijamaskeliler karakterleri - Pijamaskeliler isimleri, hikayeleri ve özellikleri ile alakalı tüm ayrıntıları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Pijamaskeliler Karakterleri - Pijamaskeliler İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Çizgi diziler şüphesiz ki çocukların en çok sevdiği dizi türlerinin başında gelmektedir. Pijamaskeliler çizgi dizisi de çocuklara yönelik bir dizi olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlarda pek çok kişi bu dizide yer alan karakterlerin hikayelerinin ne olduğu öğrenmek istemektedir. Bu yazımızda sizler için Pijamaskeliler karakterleri – Pijamaskeliler isimleri, hikayeleri ve özellikleri ile alakalı detaylı bilgilere yer verdik.

Pijamaskeliler Karakterleri

Bir kitap serisine dayanarak ortaya çıkan Pijamaskeliler çizgi dizisi, günümüzde birçok çocuğun severek izlediği dizilerden biridir. Fransız ve İngiliz ortak yapımı olarak karşımıza çıkan bu dizinin ilk bölümü ülkemizde 2016 senesinde yayınlanmıştır. Bu diziyle ilgili en merak edilen konulardan biri pijamaskeliler kaç kişi konusudur. Bu çizgi dizide ana karakter olarak toplam üç kişi vardır. Dizi, bu üç kişi üzerinden ilerlemekte ve bu kişilerin yaşadıkları eğlence dolu maceralarını anlatmaktadır. Ayrıca bu üç kişi özel yetenekleri ve güçleri ile öne çıkmaktadır. Hepsi birer süper kahramana dönüşebilme özelliğine sahiptir. Bunu da ellerinde bulunan tılsımlarıyla yapmaktadır. Pijamaskeliler çizgi dizgisinde yer alan önemli karakterlerden bazıları ise şunlardır:

  • Greg
  • Amaya
  • Ay Kızı
  • Octobella
  • Romeo
  • Connor
  • Kurt Çocuklar
  • Pj Robot
  • Gece Ninjası
  • Luna Kız

Pijamaskeliler Karakter İsimleri Nelerdir?

Pijamaskeliler çizgi dizisi toplam beş sezondan oluşmaktadır. Her bölümde başkarakterlerin başından geçen aksiyon dolu olaylar anlatılmaktadır. Bugününe kadar yüzden fazla bölümü yayınlanmış diziler arasında yer almaktadır. Her hikâyede muhakkak iyilerin yanında kötülerde vardır. Bu çizgi dizi içerisinde de iyilerle kötülerin süre gelen savaşı öne çıkmaktadır. Dünya çapında da dikkat çeken bu dizinin öne çıkan karakterleri ve özellikleri ise şöyledir:

  • Amaya: Altı yaşında olan Amaya, bu üçlü grubun tek kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu karakterin oldukça önemli kabiliyetleri vardır. Her şeyden önce o bir süper kahramandır. Bu kabiliyetlerden biri ve en önemlisi uçmasıdır. Bu yüzden bu karakter baykuş kız olarak tabir edilmektedir. Ayrıca aceleci bir yapıya sahip olmasıyla birlikte kırmızı olan tüm kıyafetleri giymeyi çok sevmektedir.
  • Greg: Bu dizinin ikinci süper kahramanı ise kertenkeleye dönüşme gücüne sahip olan Greg'dir. Kertenkeleye dönüşebilen bu karakterin en önemli ve dikkat çekici özelliği duvarlara çok hızlı bir şekilde tırmanabiliyor olmasıdır. Ayrıca görünmez olma yetisine de sahiptir. Bu karakterin giydiği kostüm kertenkeleye dönüşmesinden dolayı yeşil renklidir.
  • Connor: Dizinin üçüncü süper kahramanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizide yer alan süper kahramanların başıdır. Elindeki tılsımla kolay bir şekilde kediye dönüşebilme özelliğine sahiptir. Bu yüzden çok atik ve çok hızlıdır.
  • Gece Ninjası: Dizide her konuda iyi olmaya çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu çizgi dizinin kötü karakterlerinden biridir. Bu yüzden iyilik için savaşan süper kahramanlarla her daim karşı karşıya gelmektedir.
  • Romeo: Bu karakter bir bilim insanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Niyeti tüm dünyayı ele geçirmektir. Bu yüzden sıklıkla yeni icatlar yapmakta bu yaptığı icatları kötü niyetleri için kullanmaktadır. Dizinin en kötü karakteri olarak öne çıkmaktadır. Pijamaskeliler grubuna karşı her zaman saldırmakta ve onları yok etmeye çalışmaktadır.
  • Kurt Çocuklar: Bu çocuklar ise adından da belli olduğu üzere gece dolunay çıktığında kurda dönüşmektedir. Kendi bulundukları alanları korumak için savaşırlar. Bu karakterlerin en önemli özelliği ise hırsızlığı seviyor olmalarıdır. Bu yüzden çoğunlukla arabaları çalma eyleminde bulunurlar.

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Pijamaskeliler Karakterleri - Pijamaskeliler İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri
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