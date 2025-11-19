Pikabın baraj gölüne düşmesi facia ile sonuçlandı: Mühendis hayatını kaybetti

Olay, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, bir balık çiftliğinde meydana geldi. Üşüdüğü için pikabın içine geçtiği belirtilen Sümer'in bulunduğu araç, el freninin açılmasıyla birlikte kayarak baraj gölüne sürüklendi. Durumu fark eden firmaya bağlı dalgıçlar hemen suya girerek genç mühendisi araçtan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller, Sümer'in hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Genç kadının cenazesi, ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.