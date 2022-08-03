Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir? Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları Ve Zararları Neler?

Pikan cevizi ne kadar yaygın olarak tükettiğimiz cevize benzese de aslında birçok farklılıklara sahiptir. Bunlardan bazıları pikan cevizinin kabuğunun diğer ceviz türüne göre daha ince olması ve iç randımanının daha yüksek olmasıdır. Yetiştiriciliğinin ise normal cevize oranla daha az masrafa sebep olmaktadır. Günümüzde pikan cevizi lezzeti ve faydalarıyla öne çıkmaktadır. Böylece son zamanlarda pikan cevizi faydaları nelerdir sorusu önem kazanmaktadır.

Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir?

Faydaları saymakla bitmeyen pikan cevizi son zamanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Pikan cevizi, özellikle yüksek antioksidan oranı sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu bitki, kan basıncını stabilize edebilmekte ve bununla beraber kalp ve damar sağlığını desteklemektedir. İçerdiği E vitamini sayesinde kalp krizi, felç gibi birçok hastalığa karşı koruyucudur. Diyabet riskini azaltmada da etkilidir.

Pikan cevizi, beyin gelişimini destekler ve beyin hücrelerinin korunmasında rol oynar. Öğrencilerin başarılı bireyler olmasında sağlıklı beslenmenin etkisi büyüktür. Bu durumda pikan cevizi, ara öğün tüketiminde öğrenciler için ideal bir besindir. Bunu tüketmek, kişinin konsantrasyon süresini uzatmakta ve hafızayı güçlendirmektedir. En önemli faydalarından biri de prostat kanseri gibi sıkça rastlanabilen bir hastalığa karşı koruyucu özellikte olmasıdır. Ayrıca cilt ve diş sağlığına da iyi gelmekte olan pikan cevizi, birçok mineral ve vitamin bakımından zengindir.

Pikan Cevizi Zararları Nelerdir?

Pikan cevizinin faydalarının yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Öncelikle kuru yemişlere karşı alerjisi olanlar kaçınmalıdır. Alerjisi olduğu halde tüketilmesi kişide baş dönmesi, kusma, boğazda şişme ve nefes darlığı gibi semptomların ortaya çıkmasında etkilidir. Bu bitki, kalorisi yüksek bir besin olduğundan kilo alımına sebep olmaktadır. Bu nedenle kilo vermek isteyen bireyler tüketirken dikkatli olmalıdır.

Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli?

Bir kuruyemiş türü olan pikan cevizi ara öğün olarak sofralarda yerini almaktadır. Pikan cevizinin sağlık açısından önemli olduğu bilinir. Önerilen miktarda tüketmek kişinin sağlığı için faydalı olur. Ancak fazla veya az tüketimi kişide bazı problemlerin görülmesinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle tavsiye edilen miktarda tüketimi önem arz etmektedir. Bu miktar haftada 4-5 porsiyondur.