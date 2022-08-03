Haberler Yaşam Haberleri Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir? Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları Ve Zararları Neler?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 16:31 Son Güncelleme: 3.8.2022 16:31

Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir? Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları Ve Zararları Neler?

Son zamanlarda adını duyurmayı başaran pikan cevizi, faydalarıyla bilinen bir bitkidir. Pikan cevizi dünya üzerinde çoğu yerde “Pekan” olarak adlandırılmaktadır. Bu bitkinin kökeni Amerika’ya dayanmakta ve çoğunlukla Meksika’da yetiştirilmektedir. Pikan cevizi sert kabuklu bir meyvedir. Ilıman bölgelerde yetişmekte olup besin değeri bakımından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Özellikle güçlü bir antioksidan, protein ve yağ kaynağıdır. Ayrıca birçok faydası olan pikan cevizi sağlıklı atıştırmalar listesinin başında yer almaktadır. Bu nedenle de insanların aklına pikan cevizi faydaları nelerdir sorusu gelmektedir. Biz de bu yazımızda Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir? Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları ve Zararları Neler? Soruları hakkındaki detayları sizlerle paylaşacağız.

Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir? Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları Ve Zararları Neler?

Pikan cevizi ne kadar yaygın olarak tükettiğimiz cevize benzese de aslında birçok farklılıklara sahiptir. Bunlardan bazıları pikan cevizinin kabuğunun diğer ceviz türüne göre daha ince olması ve iç randımanının daha yüksek olmasıdır. Yetiştiriciliğinin ise normal cevize oranla daha az masrafa sebep olmaktadır. Günümüzde pikan cevizi lezzeti ve faydalarıyla öne çıkmaktadır. Böylece son zamanlarda pikan cevizi faydaları nelerdir sorusu önem kazanmaktadır.

Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir?

Faydaları saymakla bitmeyen pikan cevizi son zamanlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Pikan cevizi, özellikle yüksek antioksidan oranı sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu bitki, kan basıncını stabilize edebilmekte ve bununla beraber kalp ve damar sağlığını desteklemektedir. İçerdiği E vitamini sayesinde kalp krizi, felç gibi birçok hastalığa karşı koruyucudur. Diyabet riskini azaltmada da etkilidir.

Pikan cevizi, beyin gelişimini destekler ve beyin hücrelerinin korunmasında rol oynar. Öğrencilerin başarılı bireyler olmasında sağlıklı beslenmenin etkisi büyüktür. Bu durumda pikan cevizi, ara öğün tüketiminde öğrenciler için ideal bir besindir. Bunu tüketmek, kişinin konsantrasyon süresini uzatmakta ve hafızayı güçlendirmektedir. En önemli faydalarından biri de prostat kanseri gibi sıkça rastlanabilen bir hastalığa karşı koruyucu özellikte olmasıdır. Ayrıca cilt ve diş sağlığına da iyi gelmekte olan pikan cevizi, birçok mineral ve vitamin bakımından zengindir.

Pikan Cevizi Zararları Nelerdir?

Pikan cevizinin faydalarının yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Öncelikle kuru yemişlere karşı alerjisi olanlar kaçınmalıdır. Alerjisi olduğu halde tüketilmesi kişide baş dönmesi, kusma, boğazda şişme ve nefes darlığı gibi semptomların ortaya çıkmasında etkilidir. Bu bitki, kalorisi yüksek bir besin olduğundan kilo alımına sebep olmaktadır. Bu nedenle kilo vermek isteyen bireyler tüketirken dikkatli olmalıdır.

Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli?

Bir kuruyemiş türü olan pikan cevizi ara öğün olarak sofralarda yerini almaktadır. Pikan cevizinin sağlık açısından önemli olduğu bilinir. Önerilen miktarda tüketmek kişinin sağlığı için faydalı olur. Ancak fazla veya az tüketimi kişide bazı problemlerin görülmesinde etkili olabilmektedir. Bu nedenle tavsiye edilen miktarda tüketimi önem arz etmektedir. Bu miktar haftada 4-5 porsiyondur.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
Ağustos ayı kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE oranları sonrası belli oldu! 2022 Ağustos Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
KPSS önlisans başvuruları başladı! ÖSYM 2022 KPSS başvuru tarihleri ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihi
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin buluşmasında 5 kritik başlık
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden Serdar Akinan'a servet: Dudak uçuklatan rakam ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Okullarda yeni dönem başlıyor.. İşte alınan yeni karar
ARKADAŞINA GÖNDER
Pikan Cevizi Faydaları Nelerdir? Pikan Cevizi Ne Kadar Tüketilmeli, Yararları Ve Zararları Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA