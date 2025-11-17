Piknik dönüşü direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı: 2 Ölü 7 yaralı

Kastamonu Karayolu Sarıahmetli köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza da aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, Bir kişi ağır yaralı olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ersin Kısmet in (38) nin kullandığı Cip Kastamonu ili istikametinden Karabük ili istikametine seyri sırasında Sarıahmetli Köyü Mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp taklalar atması akabinde yolun sağ tarafındaki bankete düştü. Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine Polis, Jandarma, AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda 112 Ambulansları sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araç ta bulunan aynı aileden 39 yaşındaki Sabuha Kısmet ile 7 yaşındaki Yusuf Barut Kısmet nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlenirken, Araçta bulunan Müzeyyen (69), İlknur (30), Haticenur(17), Ediz Recep (6), Asiye (13), Zeynep (16) ve sürücü Ersin K. ağır yaralandı. Yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Karabük'te bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ersin K(38) nin hayati tehlikesinin devam ettiği, İlknur K.nin hamile olduğu belirtildi.

Ailenin memleketleri Kastamonu'nun İğdir köyünde mantar toplayıp piknik yaptıktan sonra dönerken meydana geldiği, yaşamlarını yitirirken 2 kişinin Savcılık incelemesinden sonra Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ölen anne ve oğlu kılınan ikindi namazından sonra Kastamonu'nun İğdir Köyünde toprağa verildi.