Piknikte dehşet saçtı! 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak katletti: Meğer daha önce…

DAHA ÖNCE DE DARP ETTİ İDDİALARI

Öte yandan, mahalleli, Davut S.'nin işsiz olduğunu ve psikolojisinin yerinde olmadığını belirterek, daha önce de eşini darbettiğini ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.

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