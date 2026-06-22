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Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:24 Son Güncelleme: 22.06.2026 16:25

Piknikte dehşet saçtı! 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak katletti: Meğer daha önce…

Ankara’nın Akyurt ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Piknik yapmak için bahçelerine giden Davut S. ile eşi Zahide S., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen kavgada Davut S., 2 çocuk annesi kadını bıçaklayarak katletti. Çiftten haber alamayan yakınları olay yerine gidince korkunç manzarayla karşılaştı. Mahallelinin şüpheli hakkında söyledikleri ise kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Piknikte dehşet saçtı! 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak katletti: Meğer daha önce…
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Olay, dün sabah saatlerinde, Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, piknik yapmak için bahçelerine giden Davut S. ile eşi Zahide S., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Davut S., 2 çocuk annesi eşi Zahide S.'yi bıçaklayıp kaçtı.

YAKINLARI KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Çiftten haber alamayan yakınları, bahçeye gittiklerinde Zahide S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Zahide S., Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinden sonra ailesi tarafından teslim alınıp, Akyurt ilçesi Kozayağı Mahallesi'ne getirildi. Zahide S., öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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DAHA ÖNCE DE DARP ETTİ İDDİALARI

Öte yandan, mahalleli, Davut S.'nin işsiz olduğunu ve psikolojisinin yerinde olmadığını belirterek, daha önce de eşini darbettiğini ve bu nedenle hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA

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Piknikte dehşet saçtı! 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak katletti: Meğer daha önce…
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