Haberler Yaşam Haberleri Piknikte Ne Yenir? Kolay, Pratik Tariflerle Mangalsız Piknikte Ne Yapılır, Ne Yenir?
Giriş Tarihi: 11.5.2023 10:12 Son Güncelleme: 11.5.2023 10:12

Piknikte Ne Yenir? Kolay, Pratik Tariflerle Mangalsız Piknikte Ne Yapılır, Ne Yenir?

Piknik yaz aylarının vazgeçilmez aktivitesi olarak hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle hepimiz pikniğe giderken ne hazırlanır diye düşünmüşüzdür ve piknik menüsü araştırmaya başlamışızdır. Peki piknikte ne yenir? En çok merak edilen sorular şu şekilde; mangalsız piknikte ne yenir, piknikte yapılacak tatlılar, pratik piknik tarifleri neler?

Piknikte Ne Yenir? Kolay, Pratik Tariflerle Mangalsız Piknikte Ne Yapılır, Ne Yenir?

Piknik yazın vazgeçilme etkinliklerinden biridir. Açık havada sevdiklerimizle yiyip içmek, topla oyunlar oynamak ve güzel sohbetler etmek yazın zevk veren etkinliklerindendir. Pikniği güzel kılan şeylerden biri de orada yiyip içtiğimiz yiyecekler olabilir. Pratik piknik tarifleri bizler için kurtarıcı olacaktır. Mangal seven ve sevmeyenler olarak ikiye ayrılırız. Peki mangallı ve mangalsız piknikte neler yenir? Şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; piknikte ne yenir, piknik menüsü pikniğe giderken ne hazırlanır, mangalsız piknikte ne yenir, piknikte yapılacak tatlılar?

Piknikte Ne Yenir?

Piknikte mangal sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrıldığımız için genellikle çeşit çok fazla olmaktadır. Mangal sevenler mangal yakıp et ve tavuk ürünleri tüketmeyi severken mangal sevmeyenler ne yiyeceği konusunda tereddütte kalmaktadır. Pek çok seçenek bulunmaktadır.

Kolay, Pratik Tariflerle Mangalsız Piknikte Ne Yapılır, Ne Yenir?

Mangalsız piknikte yenebilecek en güzel tarifleri sizler için derledik. Mangal tercih emek istemeyenler piknikte pratik bir pizza tercih edebilir. Az malzemeyle kolayca pizza yapıp piknikte yanınızda götürebilirsiniz. Kahvaltıda veya 5 çayında tüketebilirsiniz.

Farklı bir lezzet olsun çayla da kahveyle de piknikte tüketebileyim diyenler için çikolatalı kruvasan ideal bir seçim olacaktır. Kruvasan arası çikolata herkesin severek tüketebileceği bir seçenek olacaktır.

7'den 70'e herkesin sevdiği ve pek çok farklı tarifi olan mercimek köftesi veya kısır da denilebilir, piknikler için klasik tariflerden biridir. Mangal sevmeyenler için ana yemek olacak nitelikte bir yiyecek denilebilir.

Tıpkı kısır veya mercimek köftesi gibi patates salatası da piknik günlerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden biridir. Yapımı çok kolay olan ve içerisine damak zevkinize göre pek çok lezzet ekleyebileceğiniz patates salatası doyurucu bir tercih olacaktır.

Közlenmiş patlıcan salatası diğer tariflerin aksine piknik sırasında mangalda yapabileceğiniz bir tariftir. Diğer tarifleri evden hazırlayıp çıkmanız gerekirken patlıcan salatası piknik esnasında yapılabilmektedir. Patlıcanları mangalda közleyip soyun. Küp küp doğrayın ve içerisine yine közde pişirilmiş soğan ekleyin. Damak zevkinize göre közde kapya biber yapıp onu da ekleyebilirsiniz.

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Piknikte Ne Yenir? Kolay, Pratik Tariflerle Mangalsız Piknikte Ne Yapılır, Ne Yenir?
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