Pilot babanın hikâyesi kızıyla devam edecek

Antalya'da yaşayan 42 yıllık kaptan pilot Ali Akman Sarıhan (65), son uçuşunda kokpiti, sivil havacılıktaki ilk seferine çıkan kızı Cemresu Sarıhan (30) ile paylaştı. Tecrübeli pilotun görevini kızına devrettiği AntalyaŞanlıurfa seferinde duygu dolu anlar yaşandı. Cemresu Sarıhan, "Hayatım boyunca bana ilham olan, gökyüzünü sevmeyi öğreten ve bugün büyük bir gururla yaptığım bu mesleğe adım atmamı sağlayan babam, sadece bir kaptan değil, aynı zamanda öğretmenim, yol göstericim ve en büyük destekçim. Canım babam, iyi ki varsın, iyi ki benim babamsın" dedi. Ali Akman Sarıhan ise "Aynı uçakta, aynı kokpitte olmak bizim için çok özel. Kızımı bir pilot olarak görmek ve birlikte uçmak, uçuş hayatımın bana verdiği en güzel hediye. Bugün bu defteri kapatıyorum ama hikâye kızımla devam ediyor" dedi.

