Her geçen gün pilot olmak isteyenlerin sayısı artmaktadır. Bunun sebebi ise maddi avantajdır. Fakat, her meslekte olduğu gibi pilotlukta da avantajın yanında birtakım zorluklar yer almaktadır. Pilotların birçok yükümlülük ve sorumlulukları bulunmaktadır. Hem hava durumunu hem de yolcuları kontrol altına almalıdır. Peki, pilot nasıl olunur? Pilot olmak için aranan şartlar nelerdir? İşte, pilotlukla ilgili tüm merak edilen soruların yanıtı detaylarda…

PİLOT NASIL OLUNUR?

Pilot olmak isteyen vatandaşlarımız için birçok yöntem vardır. Pilotaj okumak için ne yapılır? Sorusunun yanıtına bakacak olursak; askeriye, sivil havacılık okulu veya ücretli pilotluk kursları yer almaktadır. Ancak bu işe ne kadar erken başlarsanız kendinize o kadar çok katıp daha çok yol olma şansınız vardır. Belirlenen mevzuat sistemine göre lise mezunu olarak da uçuş eğitimlerine dahil olabilirsiniz ancak bu konuda lisans mezunları lise mezunlarına göre avantajlı olmaktadır. Eğer üniversite mezunuysanız da bu size işe başlamada avantaj olarak geri dönecektir. Çünkü diğerlerine göre daha önde olacaksınız.

PİLOT OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜM OKUNUR?

Pilotaj bölümü okumak için pilotaj eğitimi bölümünün bulunduğu üniversiteler şunlardır:

Okan Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Antalya Bilim Üniversitesi

Girne Üniversitesi

Girne Amerikan Üniversitesi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

PİLOTLUK EĞİTİMİ

Pilot eğitimi için temel fizik, matematik, meteoroloji, uçak sistemleri, navigasyon, yönetmelik, fizyoloji gibi bölümleri sevmeniz gerekir. Pilot eğitiminde en önemli konulardan biri de iyi derece İngilizce'den geçer. ICAO Havacılık İngilizcesi eğitimi alıp dil seviyenizi geliştirmelisiniz.

Pilotaj eğitimi alarak eğitimi başarılı tamamladığınız takdirde Private Pilot Licence – Hususi Pilot Lisansı alabilirsiniz. Pilot olmak için de eğitimlerin ardından ehliyet alımlara geçmektedir. Tek motorlu uçak ehliyeti almak için ise 165 saat yer dersi ve buna ek 40 saat uçuş yapmanız gerekmektedir. Bunun ardından kontrol uçuşu sınavına gireceksiniz.

Hava yolu nakliye pilotu sınavından başarılı geçmek için ise 823 saat ders alıp 160 saat sürecinde uçuş yapacaksınız. Bu lisansı aldıktan sonra derslere girip hepsinden geçerseniz ATPL Frozen sertifikası almaya hak kazanacaksınız.

Daha sonra TİP eğitimlerine başlamanız gerekecek. Bu işlemi de başarılı olarak tamamlarsanız üçüncü pilot olarak kabine girme hakkına sahip olacaksınız. Bu işlemde 100 saat gözlem aşaması yer almaktadır. Bunu da tamamlarsanız 2. pilot olarak göreviniz başlatılmaktadır.

PİLOT OLMA ŞARTLARI

Gerekli eğitimlerin tamamlanması

İngilizce bilmek

17 yaşına erişmek

Sağlık sorunun olmadığına dair belge

Ticari pilot lisansı

PİLOT OLMAK İÇİN BOY-KİLO SINIRI

Boy sınırı erkeklerde 1.65 cm

Boy sınırı kadınlarda 1.57 cm

THY'DE PİLOT NASIL OLUNUR?

Herhangi bir 4 yıllık üniversite eğitiminden sonra, THY'nin Uçuş Akademisi'ne ücretsiz başvurabilirsiniz.

T.C. Vatandaşı olmak,

En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açıköğretim) olmak,

01.01.1990 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Erkek adaylar için boy 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Bayan adaylar için boy 157 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.' nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek.

TOEFL (IBT): 60 (speaking : min.18)

IELTS (Akademik): 6 (speaking : min.6)

PİLOT MAAŞLARI

Pilot maaşları uzmanlığa göre değişmektedir. Yeni işe başlayan pilot 20 – 30 bin arası maaş alabilmektedir. Kıdeme göre 50 bine kadar yüksek maaş alan pilotlar vardır.