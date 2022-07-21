İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Pınar Damar iddiaya göre; 18 Temmuz günü saat 17:00 erkek arkadaşı ile buluşmak üzere evden ayrıldı.Birkaç saat sonra ailesiyle iletişimi koptu ve bir daha haber alınamadı. Pınar Damar'dan haber alamayan kardeşi Pınar'ın erkek arkadaşını aradı, erkek arkadaşı ablasını saat 22:00 sıralarında eve bıraktığını, bıraktığında da alkollü olduğunu söyledi.

"ALKOLLÜ BIRAKTIM"

Bunun üzerine daha da çok endişelenen kardeş hemen durumu polise bildirmek için harekete geçti. Karakola gidip; "Ablam Pınar Damar saat 17:00 sıralarında evden çıktı. Erkek arkadaşı ile buluşacaktı. Saat 22:00 sıralarında kadar onunla telefondan irtibat halindeydik. O saatten sonra irtibatım kesildi.Erkek arkadaşını aradım, ablamı eve bıraktığını söyledi. Bir de bıraktığında alkollü olduğunu söyledi.