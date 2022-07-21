Pınar Damar'ın sır ölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor. İki gün önce cansız bedenine ulaşılan genç kadının ölüm sebebini bulmaya yönelik soruşturma sürerken Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili olarak "Pınar Damar cinayeti olayı nedir, kimdir, neden ve nasıl öldü?" soruları da yanıt arıyor. Gelen son dakika haberine göre; Genç kadının ağzında ve burnunda kanlar olduğu ve soruşturma kapsamında kuzeninin eşi M.A.'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı. Peki, Pınar Damar cinayeti olayı nedir, kimdir, neden ve nasıl öldü, katili kim? İşte kan donduran olaydan detaylar...
İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde ikamet eden Pınar Damar iddiaya göre; 18 Temmuz günü saat 17:00 erkek arkadaşı ile buluşmak üzere evden ayrıldı.Birkaç saat sonra ailesiyle iletişimi koptu ve bir daha haber alınamadı. Pınar Damar'dan haber alamayan kardeşi Pınar'ın erkek arkadaşını aradı, erkek arkadaşı ablasını saat 22:00 sıralarında eve bıraktığını, bıraktığında da alkollü olduğunu söyledi.
"ALKOLLÜ BIRAKTIM"
Bunun üzerine daha da çok endişelenen kardeş hemen durumu polise bildirmek için harekete geçti. Karakola gidip; "Ablam Pınar Damar saat 17:00 sıralarında evden çıktı. Erkek arkadaşı ile buluşacaktı. Saat 22:00 sıralarında kadar onunla telefondan irtibat halindeydik. O saatten sonra irtibatım kesildi.Erkek arkadaşını aradım, ablamı eve bıraktığını söyledi. Bir de bıraktığında alkollü olduğunu söyledi.
Ancak ablama ulaşamıyorum ve hayatından endişe ediyorum. Ablamın kimseye borcu yoktur, madde bağımlılığı yoktur, devam eden veya sonuçlanan davası da yoktur. Ablamın bir an önce bulunmasını istiyorum" dediği öne sürüldü.Ceset üzerinde yapılan incelemelerde cesedin 2 gündür kayıp olan Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi.
"CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince yapılan çalışmalarda genç kızın erkek arkadaşından ayrıldıktan sonra kuzeninin eşi M.A. ile buluştuğu tespit edildi.
Genç kızın son göründüğü M.A. gözaltına alındı. Pınar Damar'ı boğarak öldürdüğü öne sürülen Şüpheki M.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.