Ping Nedir? Oyunlarda Ping Ne Demek, Ne Kadar Olmalı, Yüksek Olursa Ne Olur Ve Nasıl Düşürülür?

Endüstri devrimiyle birlikte hayatımızda büyük yer kaplayan teknolojiler, bizlere pek çok yenilik getirmiştir. İnternet kullanımının yaygınlaşması aynı zamanda ülkeler arası iletişimi de gerekli kılmıştır. Ağ teknolojisinin hayatımızda büyük yer kapladığı bu zamanda yabancısı olduğumuz kavramlar da dikkat çekemeye başlamıştır. Sunucular arasında yaşanan iletişimin en olay yöntemi olan internette bazı detaylar, bu alana ilgi duyanların da ilgisini çekmiştir. Özellikle oyun teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar, bağlantıdaki reaksiyon sürecine de önem vermiştir. Bu durumda ping kavramı önemli bir yer edinmiştir. Online oyun oynamak isteyenler için son derece önemli olan bu kavramın anlamı merak edilmektedir. Pek çok kullanıcı, ping ne demek, oyunlarda ping ne demek sorularına cevap aramıştır. Bununla ilgili olarak ping nedir başlıklı yazımızda bilinmesi gereken detaylara yer verdik.

Ping Ne Demek?

Sanal dünyada pek duyulmayan fakat önemli bir yere sahip bazı kavramlar vardır. Ping kavramı bunlardan birisidir. "İnternet Paketi ya da Şebekeler Arası Yoklayıcı" anlamına gelen bu kelime, bağlantılardaki reaksiyon süresi olarak tanımlanmıştır. Ping nedir sorusunu soran kişiler en çok bunu uzak bağlantı problemiyle karşılaştıklarında açığa çıkarmaktadır. Var olan bir verinin, bir diğer sunucuya gidip gelme süresi, ping kavramının önemini arttırmıştır. 1983 yılında Mike Muus tarafından yazılan bu kavram özellikle oyunlar için önem taşımıştır. Yurtdışında bir veriye bağlanmak, Ping süresini uzatır. Buna bağlı olarak bağlantı kalitesinin daha iyi olması kullanıcı için çok daha önem arz etmektedir. Bu durumda ping bağlantı süresinin az olması, bağlantı kalitesi için bir artıdır.

Ping Yüksek Olursa Ne Olur?

Ping süresinin yüksek olması, kullanıcı için olumsuzluk teşkil eder. Özellikle çevrimiçi oyun oynayan kişiler için ping değerinin önemi yadsınamaz. Oyunlarda ping değeri yüksek olan oyuncu dezavantajlıdır. İnternet tabanlı oyunlarda ping değerinin fazla oluşu, uygulamanın yavaş çalışmasına neden olur. Bu da sistemin kalitesini düşürür.

Ping Nasıl Düşürülür?

Ping nasıl düşürülür sorusunu soran pek çok kullanıcı, bununla ilgili araştırmalar yapar. Ping süresini düşürmenin birkaç yolu vardır. Bunun için öncelikle bilgisayardaki tüm programları kapatıp, yüklemeleri durdurun. İnternete bağlı tek bir cihazın olduğuna emin olun. Ardından bilgisayarınızı router'ınızın yakınınıza taşıyın, bunu yanı sıra router'a ethernet kablosuyla bağlanın. Bu işlemden sonra Router'ınız ile dışarıdan gelen kabloların bağlantısını kontrol edin. Bu bağlantılarda bir sorun varsa, bu durum bağlantı kalitenizi etkileyebilir. Bilgisayarınızın antivirüs programı ile birlikte bilgisayarı taramayı deneyin. Bilgisayardaki bir virüs bile ping seviyesini sürekli yukarıya çekiyor olabilir.