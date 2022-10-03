Pis Yedili Nasıl Oynanır? Pis Yedili Kuralları Neler, Kaç Deste ve En Az Kaç Kişi Oynanır? k1

Pis yedili oyunu, 2 ve daha fazla oyuncu arasında oynanan bir iskambil oyunudur. 52 veya 104 kart üzerinden oynanan pis yedili oyunu hakkında bilgiye sahip olmayan kişiler, bu oyun nasıl oynanır sorusuna cevap ararlar. Kurallarını merak eden herkesin kolaylıkla öğrenebileceği pis yedili oyunu kaç kişi ile oynanır sorusuna dair merak edilenleri bu yazımızda sizler için derledik. Herkesin kolaylıkla öğrenebileceği pis yedili oyunu nasıl oynanır ve en az kaç kişi ile oynanır sorularına dair merak edilenler ve daha fazlasına dair detaylar...

Pis Yedili Nasıl Oynanır

Pis yedili oyunu nasıl oynanır sorusunu merak eden kişiler, bunun hakkında araştırma yapmışlardır. Oyun 52 veya 104 kart üzerinden gerçekleşir. Pis yedili oyununda temel amaç ise elindeki tüm kartları diğerlerinden önce bitirmektir. Bu oyunda önce sinek ile başlamak gerekir. Oyuncunun elinde sinek kartı olmadığında ise, bu kartı elde edene kadar yerden kart çekmek zorundadır. Oyunda her oyuncu yerdeki kartın cinsine veya sayısına göre aynı kartları atmaya devam eder. Ayrıca her oyuncu vale de atabilir. Oyun bu şekilde devam eder ve elinde kartı olmayan kişi pas diyerek oyuna geçebilir. Severek oynanan pis yedili oyununun farklı versiyonları bulunur. Bunlar; 52 kartla jokersiz, 104 kartla jokersiz ya da joker kartları şeklindedir.

Pis Yedili Kuralları

Severek oynanan pis yedili oyununun belli başlı kuralları bulunur. Bu oyunu hatasız bir şekilde oynamak için uyulması gereken kurallar şu şekildedir;

Pis yedili oyununda dikkat edilmesi gereken kurallardan birisi, ilk elde sinek atmanın mecburi olmasıdır. Bu durumda oyuncunun elinde sinek olmadığı zaman, o kartı elde edene kadar yeni kart çekmek zorundadır. Bir diğer önemli kural, oyuncunun elinde tek kart kalması durumunda, "tek" demek zorundadır. Oyuncunun elindeki tek kart ile oyun bitmiyorsa, bu durumda yerden kart çekmek zorundadır. Oyuncular, yerden istedikleri kadar kart çekme özgürlüğüne sahiptir.

Pis Yedili Kaç Kişi Oynanır

Pis yedili oyununun kaç kişi ile oynandığı merak edilen sorular arasındadır. Bu oyun, en az 2 kişi olmak üzere daha fazla oyuncu arasında oynanabilir. Oyunda rastgele bir dağıtıcı seçilir ve her oyuncuya kişi sayısına göre yedişer adet kart dağıtılır. Oyun sağdan sola yani saat yönünün tersine doğru döner. Oyunda elindeki kartları ilk bitiren oyuncu kazanır.