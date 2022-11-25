Pisa Kulesi Tarihi ve Özellikleri - Pisa Kulesi Nerede, Hangi Ülkede, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

İtalya'nın turistik bölgelerini araştırdığınızda Pisa Kulesi nerede sorusuna cevap bulabilirsiniz. Pisa Kulesi hangi ülkede araştırması da merak edilenler arasındadır. Konu ile ilgili yazılan birçok araştırma yazısının olduğu da dikkat çeker. Pisa Kulesi tarihi ve Pisa Kulesi özellikleri de turistlerin dikkatini çeken konulardan biridir. Ayrıca Pisa Kulesi'ne çıkılıyor mu ve Pisa Kulesi neden yamuk sorularının cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Pisa Kulesi Nerede?

Pisa Kulesi, İtalya'nın Toskana bölgesinde bulunan ve Pisa ilinde yer alan bir yapıdır. Söz konusu yapı İtalya'nın simgesi durumundadır. Eğik yapısı ile dikkat çeken Pisa Kulesi'nin önüne fotoğraf çektirenlerin sayısı oldukça fazladır. Her yıl binlerce turist bu kuleyi ziyaret eder ve hatıra fotoğrafları çektirir.

Pisa Kulesi Özellikleri

Pisa Kulesi, ilginç mimarisi ve özellikleri ile dikkat çeken bir yapıdır. Her şeyden önce kulenin eğik yapısı görenlerin dikkatini çeker. Mucizeler Meydanı adı verilen alana inşa edilmiş olan kule, birbirinin üzerine binmiş olan 6 adet sütundan oluşur. Kulenin yüksekliği 56 metre olup, en üst katına kadar toplam 294 basamak vardır.

Pisa Kulesi aslında bir çan kulesidir. Çanlar, kulenin 8. katındadır. Kulenin neden yamuk olduğu da merak edilen konular arasındadır. Aslında bu durumun çok basit bir nedeni vardır. O da kulenin yapıldığı zeminin yumuşak olmasıdır. Bu nedenle kule her yıl güneye doğru bir miktar eğilir.

Pisa Kulesi Tarihi

Pisa Kulesi, ilginç özelliklerinin yanı sıra köklü tarihi ile de dikkat çeker. Kulenin yapımına 1275 yılında başlanmış olup, inşayı başlatan mimar Giovani Di Simone'dir. Yapımı 100 yılı aşkın bir süre devam eden yapıyı 1399 yılında tamamlanmıştır. Kulenin yapımının bu kadar uzun sürmesinin nedeni, İtalya'daki iç karışıklıklar ve savaşlardır. Kulenin ağırlığı yaklaşık 14500 tondur.

İtalya Hükümeti 1989-2001 yılları arasında Pisa Kulesi'nde büyük bir restorasyon çalışması başlatmıştır. Bu restorasyon sonunda kulenin yaklaşık 300 yıl daha ayakta kalacağı düşünülmektedir.

Pisa şehrinde bulunup eğilen yapı sadece Pisa Kulesi değildir. St. Nicola ve St. Michele çan kuleleri de Pisa Kulesi gibi eğik yapıdadır. Pisa Kulesi'ne çıkılıp çıkılmadığı da merak edilen konulardan biridir. Kuleye güvenlik nedeniyle belli sayıda misafir alınır. Kuleye giriş ücreti 2022 yılı için 23 Avro'dur. Gezi için İtalya'ya gittiyseniz bu kuleyi görmenizi ve üzerine de çıkmanızı tavsiye ediyoruz.