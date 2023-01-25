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Giriş Tarihi: 26.1.2023

Pişkin hırsızlar

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Pişkin hırsızlar
ADANA'da Abdullah A. (27), 14 Ocak gecesi, sevgilisi Rojhat S. (28) ve arkadaşı Erman G. (40) ile Ender E.'nin (31) medikal mağazasının kilidini kırıp 5 bin eldiven, 150 ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 antiseptik solüsyon, 800 idrar sondası gibi 250 bin lira değerinde ürün çaldı. 3 şüpheli önceki gün yakalandı. Abdullah A., sorgusunda, "Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık" dedi. Rojhat S. ise, "Hırsızlık yaptığımızı bilmiyordum" dedi. 3 şüpheli de tutuklandı.

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Pişkin hırsızlar
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