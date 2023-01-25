Pişkin hırsızlar

ADANA'da Abdullah A. (27), 14 Ocak gecesi, sevgilisi Rojhat S. (28) ve arkadaşı Erman G. (40) ile Ender E.'nin (31) medikal mağazasının kilidini kırıp 5 bin eldiven, 150 ateş ölçer, 240 paket hasta bezi, 600 antiseptik solüsyon, 800 idrar sondası gibi 250 bin lira değerinde ürün çaldı. 3 şüpheli önceki gün yakalandı. Abdullah A., sorgusunda, "Malzemelerin bir kısmını ihtiyacı olan kişilere dağıttık. Kalan kısmını ise satmayı düşünüyorduk ancak yakalandık" dedi. Rojhat S. ise, "Hırsızlık yaptığımızı bilmiyordum" dedi. 3 şüpheli de tutuklandı.