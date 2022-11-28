Haberler Yaşam Haberleri Pissa Koyu Nerede? Yol Tarifi İle Dikili Pissa Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:26 Son Güncelleme: 28.11.2022 14:27

Pissa Koyu Nerede? Yol Tarifi İle Dikili Pissa Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Pissa koyu nerede olduğu öğrenildiğinde İzmir’in ilçesine rota oluşturulur. İnsanları İzmir’in Dikili ilçesinden Bademli beldesine kadar yol serüveni karşılayacaktır. Bademli’ye gelindiğinde ise Pissa Koyu Kamp Alanı’na nasıl gidilir için yol güzergahı aranacaktır. Aynı zamanda bu alana varmak için Pissa koyu kamp alanı konumu da yardımcı olacaktır. Dolayısıyla insanların çokça tercih ettiği bu yere gitmek oldukça kolaydır. Sadece bir noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir. O da Pissa koyu kamp alanı giriş ücreti olmadığıdır.

Pissa Koyu Nerede? Yol Tarifi İle Dikili Pissa Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Pissa koyu nerede, Dikili'ye bağlı Bademli beldesindedir. Dikili ise İzmir'in bir ilçesidir. Tatilin ve eğlencenin merkezi olan bu ilde, böyle bir koyun olması şaşırtıcı değildir. Bu koyun temiz denizi Pissa Koyu Kamp Alanı'na nasıl gidilir için yeterli sebeptir. Hem yüzmeye hem de kamp yapmaya elverişli olan bu mekân turistlerinde gözdesidir. Pissa koyu kamp alanı konumu açıldığı takdirde rahatlıkla gidilebilecek bir yerdir. Bu koya varış kolay olduğu gibi Pissa koyu kamp alanı giriş ücreti de yoktur.

Pissa Koyu Nerede?

Pissa koyuna gidildiğinde bizleri direkt olarak kum ve tertemiz denizi karşılar. Özellikle yaz aylarında bu yerin tercih edilmesinde bu faktörler çok etkili olmaktadır. Tatilden beklenilen tüm alternatifler ve aktiviteleri Pissa koyu karşılamaktadır. Bu sebeple de nerede olduğuna yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Pissa koyu İzmr'in Dikili ilçesine bağlı Bademli beldesindedir.

Pissa Koyu Kamp Alanı'na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?

Pissa koyuna gidebilmek için öncelikle İzmir'e daha sonra Dikili ilçesine ve son olarak Bademli beldesine gelmek gerekir. Bademli ve Pissa koyu arası yaklaşık 11 dakikadır yani 3,4 kilometredir. Pissa koyuna gidebilmek için Bademli'den Sahil Yolu Caddesi üzerinden gitmek gerekmektedir. Pissa koyunun şezlong ve şemsiye gibi imkanları ücretlidir. Fakat Pissa koyuna giriş ücretsizdir.

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Pissa Koyu Nerede? Yol Tarifi İle Dikili Pissa Koyu Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücreti Ne Kadar?
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