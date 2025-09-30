Pisteki kuşlar uçuşları olumsuz etkiliyor

Sabiha Gökçen Havalimanı pistinde bulunan kuşlar nedeniyle 2 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havalimanlarında yine piste konan kuşlar nedeniyle uçuşlarda tehlike oluşturmaya devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda öğle saatlerinde iniş yapmak isteyen AJet'e ait Diyarbakır-İstanbul seferini yapan uçak pilotu pistte çok sayıda kuş gördü.

Airbus A320 pilotu inişinin ardından kuşa çarpmış olabilme ihtimaline karşı durumu Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne rapor ettirdi. Bunun üzerine pist kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonucu 2 uçak pisti pas geçmek zorunda kalırken, iniş için yaklaşmada bulunan diğer uçaklar ise havada tur attı. Yapılan kontrollerin ardından uçuşlar normale döndü.