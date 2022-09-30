Haberler Yaşam Haberleri Pişti Nasıl Oynanır? Pişti Kağıtları Nasıl Dağıtılır Ve Hesaplanır, Oyun Kuralları Neler?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:58 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:58

Pişti Nasıl Oynanır? Pişti Kağıtları Nasıl Dağıtılır Ve Hesaplanır, Oyun Kuralları Neler?

Pişti, iskambil kartları ile oynanan en zevkli ve dünya genelinde en çok oynanan kart oyunlarından birisidir. Sıkça oynanan bir oyun olmasına rağmen, pişti oynamasını bilmeyenler pişti oyun kuralları ve pişti oynayışı hakkında bilgileri merak etmektedir. Durum böyle olunca ‘Pişti nasıl oynanır?’ sorusunu araştıran epey oyun sever mevcuttur. Şimdi hep birlikte pişti oyun kuralları hakkında bilgileri ele aldığımız içeriğimize göz atalım.

Pişti Nasıl Oynanır? Pişti Kağıtları Nasıl Dağıtılır Ve Hesaplanır, Oyun Kuralları Neler?

Pişti oyunu, yetişkinlerin kahvehanelerde, kafelerde ve arkadaş ortamlarında oynamaktan zevk aldığı bir kart oyunudur. Pişti oynamayı bilmeyip ama oynamak isteyenlerin aklında pişti nasıl hesaplanır, pişti nasıl dağıtılır gibi pek çok soru vardır. Bu oyunu oynamak isteyenler pişti oyun kuralları hakkında bilgi sahibi olursa, onlarda bu eğlenceli oyunla arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilirler. Peki, pişti nasıl oynanır? İşte detaylı yanıtlar...

PİŞTİ NASIL OYNANIR, KURALLARI NELERDİR?

Pişti genelde iki kişiyle, 52 karttan oluşan iskambil destesi ile oynanan bir oyundur. Oyunun genel amacı masadaki kartların çoğunu alabilmek ve oyun başında belirlenen puana ulaşabilmek. Pişti de oyun başlangıcında belirlenen puan genelde 51, 81 ve 101 puandır. Kartların bir kısmının belli başlı puanları vardır ve el sonucunda puan hesaplaması oyuncunun elindeki kartlara göre yapılır.

Oyun başlangıcında kart destesi iyice karılır, kartı dağıtan oyuncu rakip oyuncuya ve kendisine üzeri kapalı şekilde 4 adet kart dağıtır. 4 kart daha alıp en baştakini açarak ortaya koyar. Kalan deste oyuncuların elindeki deste bittikçe yine 4'er olarak dağıtılmak üzere bekler. Rakip oyuncunun kartı atmasıyla oyun başlar, amaç aynı değerdeki kartları eşleştirip fazla kart almak ve masada tek kalan karta eş kartı denk getirip pişti yapmaktır. Oyunun genel kuralları ise şöyledir;

Pişti 2 ya da 4 kişi ile oynanır .

Kartı dağıtan değil diğer oyuncu ilk kartı atar.

51, 81 ve 101 puana ulaşan oyuncu kazanır.

Kartlar gösterilemez.

Masada tek kalan karta eş değer kart atılırsa, o oyuncu pişti yapmış olur.

Joker yani vale kartı masadaki bütün kağıtları alır.

PİŞTİ PUANLAMASI NASIL YAPILIR?

Pişti oyununda el sonunda kartların hesaplaması yapılır ve belirlenen puana ilk ulaşan oyuncu kazanır. Puanlama oyuncunun elindeki kartların puan değerlerine, pişti sayısına ve elindeki toplam kart sayısına göre yapılır.

Pişti 10 puan

Sinek (♣️) 2 kartı 2 puan

Karo ( ♦️) 10 kartı 3 puan

Vale kartı 1 puan

As kartı (A) 1 puan

Oyun sonunda oyuncuların elindeki kartların içinde puan değeri olan kartların toplamı oyuncunun puanıdır, ilaveten 27 ve üzeri kart toplamış olan oyuncuya 3 puan daha eklenir. Örneğin, oyunda bir pişti yapmış ve kartlarının içinde 2 vale 3 as olan oyuncunun puanı 10+2+3=15'tir, eğer bu oyuncunun kartları rakip oyuncudan fazla ise 3 puan daha eklenir ve puanı 18'e çıkar.

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Pişti Nasıl Oynanır? Pişti Kağıtları Nasıl Dağıtılır Ve Hesaplanır, Oyun Kuralları Neler?
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