Pitbull saldırısı sonrası 4 yıldır travmayı atlatamadı! "Biz yandık başkaları yanmasın"





Ben her defasında onun ilaçlarına en az 400-500 lira ödüyorum. Her ameliyata ayrıca para ödüyorum. Bizim başımıza geldi, kimsenin başına gelmesin. Televizyonlarda görüyoruz hep bu olayları. Bu milletin hali ne olacak? Biz çocuklarımızı el alemin köpekleri ısırsın diye mi büyütüyoruz? Biz pitbull istemiyoruz, yasaklansın. Biz acı çektik başkası da acı çekmesin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Pitbull cinsi köpekler ile ilgili girişimlerini yerinde buluyoruz. Artık kimsenin canı yanmasın, biz yandık başkası yanmasın" dedi.