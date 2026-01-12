Piyasadan toplatılıyor! Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık açısından risk oluşturan yeni ürünlere ilişkin güncel listesini paylaştı.

Yapılan denetimlerde bir lavabo açıcı ürünün insan sağlığı için tehlikeli olduğu belirlendi.

Bakanlık Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığını tespit ederek, ürünün satışını yasakladı.

Aynı zamanda söz konusu ürünün piyasadan toplatılmasına yönelik işlem başlatıldı.