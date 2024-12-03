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Giriş Tarihi: 3.12.2024 11:35 Son Güncelleme: 3.12.2024 11:41

Piyasaya sahte dolar sokan çeteye soruşturma

Sahte dolar krizi bu kez de Ankara’ya sıçradı. Sahte 50 ve 100 dolarlık banknotları dolaşım soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Piyasaya sahte dolar sokan çeteye soruşturma

Son aylarda piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da Y.C. isimli şüpheli ile birlikte hareket eden 4 şüphelinin piyasaya sahte dolar soktukları ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Y.C.'nin beraberindeki 4 şüpheli ile birlikte 50 ve 100 dolarlık banknotları dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 20 bin sahte dolar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Piyasaya sahte dolar sokan çeteye soruşturma
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