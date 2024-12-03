Piyasaya sahte dolar sokan çeteye soruşturma

Son aylarda piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da Y.C. isimli şüpheli ile birlikte hareket eden 4 şüphelinin piyasaya sahte dolar soktukları ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında, Y.C.'nin beraberindeki 4 şüpheli ile birlikte 50 ve 100 dolarlık banknotları dolaşıma soktukları ve komisyon karşılığında talep edenlere sattıkları belirlendi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 4'ü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 20 bin sahte dolar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.