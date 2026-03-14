Pizzacıda elektrik kontağından yangın çıktı! İşyerinde maddi hasar oluştu

Giriş Tarihi: 14.03.2026 17:55

İstanbul Şişli'de bulunan bir restoranda elektrik kontağından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA
Yangın, saat 13.30 sıralarında Şişli Raşit Rıza Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir pizza restoranda elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, aynı iş yerinde son bir hafta içinde üçüncü kez yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

