PKK yıktı, devlet onardı yeniden ibadete açılıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek olayları sırasında terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen ve ardından hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında onarılan Mar Petyun Keldani Katolik Kilisesi ibadete hazır hale getirildi. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve himayesinde kilisemiz ibadete hazır hale getirildi" diyen Mar Petyun Keldani Kilisesi Vakıf Başkanı Yusuf Karadayı, kilisenin, 108 yıl sonra din adamı olarak atanan Sabri Anar tarafından bugün yapılacak törenle ibadete açılacağını ifade etti. Kiliselerinin takdis edilerek yeniden ibadete açılacak olmasının cemaat arasında sevinçle karşılandığını söyleyen Karadayı, "Dünya Keldaniler Patriği Kadasetli Louis Rafael Sako da ilk ayine riyaset edecektir" ifadelerini kullandı.