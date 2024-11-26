PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerine büyük darbe: 231 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle terör örgütlerinin kökünü kazımak için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

ÖRGÜT FAALİYETLERİ VE PROPAGANDA

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonuyla İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri ekiplerinin çalışmaları sonucu Adana, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mardin ve Van gibi 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütü adına faaliyet yürütmek, örgütüne finans sağlamak, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, yasa dışı sokak olaylarına katılmak ve kamu mallarına zarar vermek suçlarından savcılıkların soruşturma başlattığı bildirildi.

SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, kurusıkı tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

TERÖRE KARŞI KARARLILIK MESAJI

Operasyonları yürüten Cumhuriyet Başsavcılıkları ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha vurguladı.