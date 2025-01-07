PKK/KCK’ya yönelik 11 ilde operasyon: 65 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar da yakalandı.

YERLİKAYA: KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.