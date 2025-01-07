Haberler Yaşam Haberleri PKK/KCK’ya yönelik 11 ilde operasyon: 65 terör örgütü mensubu gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 7.1.2025 09:17 Son Güncelleme: 7.1.2025 09:17

PKK/KCK’ya yönelik 11 ilde operasyon: 65 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı ve örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK/KCK’ya yönelik 11 ilde operasyon: 65 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslar da yakalandı.

YERLİKAYA: KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

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PKK/KCK’ya yönelik 11 ilde operasyon: 65 terör örgütü mensubu gözaltına alındı
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