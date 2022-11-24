PKK’nın şehit ettiği öğretmenin oğlu konuştu

1988 yılında Tunceli'nin Mazgirt İlçesine bağlı Akviran Köyünde PKK'lı terörist Celal Kıldağ'ın başında bulunduğu PKK'lı teröristler tarafından Okulda henüz 29 yaşındayken şehit edilen Kütahya'lı öğretmen Mustafa Çağlar'ın oğlu Murat Çağlar: "Babam beni bir kez bile kucağına alamadı" dedi. Babası şehit edildiğinde 6 aylık olan Murat Çağlar duygularını SABAH'a anlattı: "Ben henüz 6 aylıkken ve Babam henüz 29 yaşındayken hain PKK'lılar tarafından; Okulu Türk Bayrakları ile süsleyip kutlama yaptı diye alçaklar sürüsü tarafından şehit edildi. Babam beni bir kez bile kucağına alamadan şehit oldu. Çocukluğumdan beri rüyalarımda babama sarılıyorum eminim ki o da beni kucaklıyor ve bana hasretle sarılıyor. Aradan 34 yıl geçti. Babam benim gözümde hiç yaşlanmadı. Onun hayali daima genç olarak gözümün önünde duruyor ve bundan sonra da hep öyle kalacak. O vatan ve bayrak uğruna şehit olan bir kahramandır. Şehit öğretmenin oğlu Murat Çağlar sözlerine devam ederek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ben ve annem şükran duyguları içindeyiz. Ona daima dua ediyoruz, destekliyoruz. Babamın ölüm emrini veren terörist geçen yıl yakalandı. Bu bize büyük bir teselli kaynağı oldu. Ayrıca, köyümüzde bir okul yapılarak babamın adını verildi. Onun hatırasını yaşatıyorlar. Bu kıymet bilirlik ve vefakarlık bize ve ailemize moral ve teselli oluyor. Cumhurbaşkanımıza Allah güç kuvvet versin. Cumhurbaşkanımıza duacıyız"

KEMAL KILÇDAROĞLU AKIL TUTULMASI YAŞIYOR

Cumhurbaşkanımıza ne kadar şükran ve minnet duyguları taşıyorsak; Kendisine ne kadar minnet duyguları içindeysek CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na o kadar kızgın ve kırgınız. Babamın ve nice öğretmenlerin, Askerlerimizin ve Polislerimizin katilleri olan alçak vatan hainlerini koruyup kollayan destek olan HDP'lilere ve PKK'lılara karşı çıkmayan, protesto etmeyen onlara destek olan, seçimlerde işbirliği yapan vatan hainlerinden medet uman, CHP'nin genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu bizi ve milyonları kahrediyor. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, akıl tutulmasıdır, anlamak mümkün değil. Bu ihaneti asla affetmeyeceğiz. Atatürk'ün kurduğu partiye ihanet içinde olanları şehit aileleri ve Milletimiz asla hiçbir zaman affetmez. Kılıçdaroğlu milletin yüzüne nasıl bakıyor, hiç mi utanması yok, hiç mi vicdanı sızlamıyor anlamıyoruz"

ŞEHİT ÖĞRETMENİN EŞİ HACER ÇAĞLAR "ACIMIZ DİNMEZ AMA TESELLİ BULUYORUZ"

Tunceli'de 34 yıl önce, 23 Nisan 1988 tarihinde PKK'lı terörist Celal Kıldağ ve terörist grubu tarafından şehit edilen Kütahya'lı öğretmen Mustafa Çağlar'ın gözü yaşlı eşi Hacer Çağlar(61): "Mustafa'mın şehit edildiği geceyi hala kabus gibi yaşıyorum." dedi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Kayaarası Köyünde oturan, "ilk öğretmen şehidin eşi" Hacer Çağlar 34 yıl öncesini anlatırken sanki o korkunç anları tekrar yaşar gibi titriyor ve konuşmakta zorlanıyordu. Hacer Çağlar sözlerini şöyle sürdürdü: "Mustafam çok fedakar ve nerhametli bir insandı. Okulun boya badanasını cebinden masraf ederek kendisi yapardı. Çocuklar üşümesin diye sobayı her gün yakar ve küllerini temizlerdi. Çocukları adeta kendi evladı gibi görür bazen harçlık bile verirdi. Herkesin yardımına koşardı. Köylüler de onu çok severlerdi. Şehit edildiği gün köylüler benimle birlikte yas tuttular. Bana destek oldular PKK'lı teröristler Mustafa'mı önce tehdit edip, "Öğretmen efendi 23 Nisan kutlamak bayraklar asmak yok. Astıklarını da indirceksin. Yoksa senin için kötü olur" dediler.

Mustafa'm bu alçakların tehditlerine boyun eğmedi. Bayrakları indirmedi. Köylülerle birlikte 23 Nisan'ı coşku içinde kutladı. Aynı gün gece yarısı evimize gelen alçaklar sürüsü Mustafa'mı okulunun önüne götürüp orada öldürdüler. Acımızı sanki dün olmuş gibi yaşıyorum. Asla ve asla unutmak mümkün değil. Ama Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Mustafa'mın katilleri yıllar sonra yakalanıp, adalete teslim edildi. Oğlum Murat'ı babasız büyüttüm. Ona hem anne hem baba oldum. Devletimiz Murat'ı işe aldı. Köyümüzdeki Okula Mustafa'mın adı verildi. Oğlum Murat'la birlikte onur duyuyoruz. Acımız dinmez ama bize sahip çıkılması ve katillerin yakalanması ile teselli oluyoruz ve bunlardan dolayı huzur duyuyoruz"