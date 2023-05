İBB’den yeni skandal: PKK’yı eleştirip Türk bayrağını savunduğu için çalışanını işten çıkarttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi işten çıkartmalarına bir yenisini ekledi. 2018 yılından beri Halkla İlişkiler Uzmanı olarak Büyükşehir Belediyesi Alo 153'te İstanbulluya hizmet veren Beyza Turalıoğlu, geçen Nevruz Bayramı'nda Türk bayrağını savunduğu için 'Siyaset yapıyorsun' denilerek işten kovuldu.

"NEDEN TÜRK BAYRAĞINI SAVUNMAMIZ SİZİN BU KADAR ZORUNUZA GİTTİ?"

İşten kovulmasının ardından bir açıklama yapan Turalıoğlu, "Ekrem İmamoğlu Nevruz bayramında Apo'yu ve PKK'yı eleştirip, Türk Bayrağını savunduğum için beni işten çıkardınız. Ama şu an birkaç gündür görüyorum ki içeride ve dışarıda her yerde siyaset yapan çalışanlarınız var. Bir yanda Türk Bayrağını savunan çalışanlarınız diğer yanda inanılmaz derecede propaganda yapan çalışanlarınız. Madem siyaset yapmak yasaksa sosyal medyayı baz alarak beni işten çıkartıyorsanız o zaman tüm çalışanlarınızı işten çıkartmanız gerekiyor. Neden beni işten çıkardınız? Neden Türk Bayrağını savunmamız sizin bu kadar zorunuza gitti? Ben bunun açıklamasını kendisinden bekliyorum. Hazır seçim zamanı hazır 2'nci tura gitti. İnanmayanlar varsa Alo 153 çağrı merkezini arayıp sorgulayabilir. Konu dava sürecinde bunun açıklamasını bekliyorum 'Beni neden işten çıkarttınız?' 19-20 Mart'ta paylaşım yapıyorum 31 Mart'ta sözleşmemiz fes ediliyor. Güya siyaset yapıyoruz ama sözleşmenin ya da fesih maddelerinde zaten bu yok. Sizi ne rahatsız etti? Bu durum rahatsız ediyorsa, sizin tarafınızdan alınmadığımız için bizi işten çıkartıyorsanız, peki şu an içeride siyaset yapan, kılık kıyafet aykırı olan çalışanlarınızın sözleşmeleri neden fesih edilmiyor? Bu sorunun cevabını merak ediyorum" dedi.

"BAYRAĞA SAHİP ÇIKMAK NE ZAMANDAN BERİ PROVOKATÖRLÜK OLDU?"

"PKK'yı ve APO'yu eleştirip Türk Bayrağına sahip çıkmak ne zamandan beri provokatörlük oldu?" diye soran Turalıoğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, herkes sizden açıklama bekliyor. 19-20 Mart'ta paylaşım yapıyorum 31'inde nedensiz fesihle işten çıkartıyorsunuz. Bunun bir açıklamasının yapılması gerekiyor. Mantığıma sığmayan ne zamandan beri PKK'yı ve Apo'yu eleştirip Türk Bayrağına sahip çıkmak ne zamandan beri provokatörlük oldu? Ne zamandan beri ortalığı karıştırmak oldu?" diye konuştu.

"BİZ ÇALIŞANLAR OLARAK BİRÇOK ŞEYE ŞAHİT OLDUĞUMUZ VE SES ÇIKARDIĞIMIZ İÇİN İŞTEN ÇIKARTILDIK"

İBB içerisindeki çalışanların AK Parti başta olmak üzere Cumhur İttifakı'na yönelik ağır siyasi paylaşımlarda bulunmasına da değinen Turalıoğlu, "Siyasi paylaşımlar yapan mitinglere giden dile getirmek istemediğim örgütlerde yer alan çalışanlarınız varken Türk Bayrağına sahip çıkanları neden işten çıkartıyorsunuz? Tüm meydanlarda bunun açıklamasını yapsanıza. Hani namus sözü veriyorsunuz ya açıklama yapın bize. Biz çalışanlar olarak birçok şeye şahit olduk ve çok şey biliyoruz. Bildiğimiz için, ses çıkardığımız için işten çıkartıldık. Ben de bu sebepten çıkartılmak istemezdim, ama gerçekler bu" ifadelerine yer verdi.