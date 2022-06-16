PKK/YPG üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Suriye ülkesi Haseke şehrinde PKK/YPG terör örgütü adına savaşçı olarak faaliyet yürüttükleri ve Şanlıurfa"nın Viranşehir ilçesine yerleşerek terör örgütü adına faaliyet yürütmeye devam ettikleri tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Başarılı gerçekleşen operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin şehir yapılanması yaptığı tespit edilen İ. A. ve O. A. Gözaltına alındı.
Gözaltına alınan örgüt üyelerinin Jandarmadaki sorgulama işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.