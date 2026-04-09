Plajlarımız dünya sahnesinde

Yaz sezonuna sayılı haftalar kala Türk plajları birçok başlıkta dünya liderliğine oynuyor. Hayata geçirilen dev yatırımlarla Türkiye’nin ‘Mavi Bayrak’ ödülüne sahip plaj sayısı son 10 yılda 444’ten 577’ye yükseldi
1987'de Avrupa Birliği'nin desteğiyle Avrupa'da uygulanmaya başlanan 'Mavi Bayrak Programı'na 1993 yılı itibarıyla Türkiye de dahil olmuştu. 2001 yılında Avrupa dışından gelen talepler doğrultusunda uygulama, dünya geneline yayıldı. 'Mavi Bayrak' ödülü için Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından plajlara dönük olarak belirlenen 33 kriter, marinalar için ise 38 kriter bulunuyor. Güvenlikten temizliğe, deniz suyu kalitesinden plaj düzenine kadar birçok başlığa sahip bu kriterleri karşılayan plajlar, 1 yıl süreyle Mavi Bayrak ödülüne layık görülüyor.
KRİTERLERİN KAPSAMI GENİŞ
Mavi Bayrak Programı, 50'den fazla ülkede uygulanıyor ve ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülüyor. Türkiye'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle sürdürülen program, plajlarda 33, marinalarda 38, teknelerde 51 ve bireysel yatlarda 4 olmak üzere çevresel ve yönetsel birçok farklı kriterin sağlanmasını esas alıyor.
İSTİKRARLI YATIRIM
Uzun yıllardır süregelen istikrarlı yatırımlar sayesinde Türkiye'nin Mavi Bayrak ile ödüllendirilen plaj sayısı son 10 yılda 444'ten 577'ye çıktı. Güncel verilere göre Antalya, Mavi Bayrak sahibi 233 plajla listenin zirvesinde yer alıyor. Antalya'yı 110 plajla Muğla ve 65 plajla İzmir takip ediyor. Buna ek olarak Türkiye'deki 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yatta da Mavi Bayrak ödülü bulunuyor.